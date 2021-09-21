基于安卓 11，坚果 R2 手机再推送 Smartisan OS V8.5.0 Beta 3 更新：修复指纹识别失效问题

IT之家 9 月 21 日消息 近期，坚果 R2 手机推送了 Smartisan OS 8.5.0 Beta 3 版本系统更新，进行了小幅修复。不过后续因为指纹问题撤包，今天，坚果 R2 手机再推送 Smartisan OS V8.5.0 Beta 3 更新，修复了指纹识别失效问题。

以下为 Smartisan OS V8.5.0 Beta 3 更新日志：

修复：WiFi 环境下应用无网络的问题

修复：微信等应用冷启动卡顿的问题

修复：WiFi 自动连接开关失效的问题

修复：任务管理器后台应用“钉住”和上滑关闭功能异常的问题

修复：NFC 功能异常的问题

修复：自带相机拍照不记录地理位置信息的问题

修复：相机连拍时照片顺序错误的问题

修复：指纹识别失效的问题

IT之家了解到，目前坚果手机的 Smartisan OS 系统基于 Android 11 打造，目前正在众测中。该系统大爆炸、TNT 2.0、One Step、专属输入法等独有功能。

坚果 R2 手机搭载高通骁龙 865 处理器，后置 1 亿像素主摄，拥有 90Hz 屏幕。配备 LPDDR5 内存以及 UFS 3.1 闪存，内置 4510mAh 电池，支持 55W 快充。