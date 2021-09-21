AMD：准备就绪替客户打造 Arm 架构处理器

IT之家 9 月 21 日消息 从英伟达去年斥资 400 亿美元收购 Arm 开始，所吹起风潮逐渐蔓延到了更多厂商和平台。Digitimes 报道称，超微 (AMD) 也将推广 Arm 架构处理器。

IT之家了解到，AMD 首席财务官 Devinder Kumar 在德意志银行技术峰会上曾表示，如果客户有需求，该公司可以“随时准备生产 ARM 芯片”。他认为 AMD 对各种计算体系都很擅长，也都有投入，只是当下来看，x86 还是更好的解决方案。

其实，AMD 在 ARM 上并非零经验。早在 2013 年，AMD 就曾规划一款代号 Seattle 的 Arm 芯片，旨在取代当时用于对抗英特尔 Atom 的 Jaguar 架构 Opteron 芯片，而 Seattle 却也命运多舛。

此外，AMD 开发过基于 ARM 的嵌入式微控制器（主要用于处理器安全加固），还有当年 Jim Keller 牵头研发的 K12 架构。当然，其 K12 架构从未进入市场，目前已将其用到了安全处理器在内的 TrustZone 微控制器中。

值得一提的是，英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 上任后开启了 IDM 2.0 模式，并宣布将为第三方厂商提供 Arm、RISC-V 等芯片的代工，不过到目前为止英特尔和 AMD 依然没有确认他们目前是否有任何正在进行的 ARM 项目。