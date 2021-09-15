英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake 偷跑：i9-12900K 美国售价约 3900 元，整体涨价 5~12%

IT之家 9 月 15 日消息 英特尔可能会在 10 月正式发售其 12 代处理器 Alder Lake 系列产品，与之一同到来的还有全新的 Z690 系列主板。

此前有欧洲售价曝光，相比目前的 11 代 CPU 定价有所上涨，网友直呼无法接受。现在有外媒发现部分美国零售商已经开始在英特尔公布定价之前上架新款 CPU，这可以更好地反映的英特尔新品的 MSRP 情况。

从零售商 Provantage 的商店详情来看，Alder Lake 系列 CPU 有两种版本，似乎就是国内常见的散片以及盒装的区别，不过它们之间的定价似乎没有太大差异，甚至一些散片比盒装更贵。

具体来看，具有 8 个性能大核和 8 个高效小核的旗舰级处理器 Core i9-12900K 的零售价为 605 美元（约 3902.25 元人民币），取消集成显卡的 KF 版本的零售价为 578 美元（约 3728.1 元人民币）。

此外，英特尔 Core i7-12700K 和 12700KF 的售价分别为 421 美元和 394 美元（盒装/散片的平均价格），而 Core i5-12600 的 K 和 KF 型号售价为 287/262 美元，最低相当于人民币大约 1700 元左右。

当然，这些 CPU 的规格似乎有些问题，例如核心数标注错误但线程数正常。

假设 Provantage 的定价比此前荷兰零售商的泄露价更更准确，那么我们预计英特尔 12 代处理器将会比第 11 代 Rocket Lake-S 系列涨价 5% 到 12%，而且主板也有一定幅度的涨价，再配合尚未发布的 DDR5 内存，之后 DIY 一套新平台机型可能需要更高预算。

《英特尔 Alder Lake 系列处理器定价泄露，i9-12900K 约 4500 元》