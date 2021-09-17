OPPO K9 75 英寸电视/ Watch Free 智能手表上架预约，待发布

IT之家 9 月 17 日消息 今日 OPPO K9 Pro 手机正式在电商平台上架并开启预约。除此之外，OPPO K9 系列电视的 75 英寸版本已经正式上架开启预约，将于 9 月 26 日正式发售。OPPO Watch Free 智能手表同样已经上架，官方信息显示也将于 9 月 26 日正式发售。

OPPO K9 75 英寸电视

这款电视拥有 4K 分辨率，配备 HDMI 2.1 接口，预计具备 120Hz 刷新率。电视采用直下式 LED 背光，支持 10bit 色彩显示，覆盖 93% DCI-P3 广色域。产品支持 HDR10+，同时具有 MEMC 运动补偿功能，使得低帧率画面提升至高帧率，更加流畅。

该电视采用金属边框，三边窄边框设计配备 2GB 内存 + 32GB 存储。IT之家了解到，OPPO 于 2021 年 5 月发布了 K9 系列电视，首批包含 43 英寸、55 英寸和 65 英寸版本。该系列产品搭载杜比音效 30W 扬声器，配备 ColorOS TV 系统。值得注意的是，OPPO K9 系列电视全系无开机广告。

OPPO Watch Free

这款手表的外形与 OPPO Watch 2 比较类似，但是屏幕更长。海报中表示，手表“戴着轻，睡得沉”，预示着手表佩戴将十分舒适，同时支持睡眠监测功能。目前 OPPO Watch 2 提供 42mm、46mm 两款，售价 1299 元起，后者还支持 eSIM 功能。全新的 OPPO Watch Free 预计售价会低于 1000 元。