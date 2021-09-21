忘记预购 iPhone 13/Pro 怎么办，苹果 Apple Store 零售店仍有机会在上市日现货购买

IT之家 9 月 21 日消息 9 月 15 日凌晨正式发布了 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 四款机型。其中 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 推出四种外观，包括石墨色、金色、银色和远峰蓝色。iPhone 13 系列手机已经开启预售，将在 9 月 24 日正式上市。

现在 iPhone 13 系列部分机型的发货时间已经延迟到 9 月底或 10 月初。

据 MacRumors 报道，如果用户还没有准备预购 iPhone 13 系列，当 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 或 iPhone 13 Pro Max 在周五正式上市时，部分用户仍然有机会现场拿到手。

在美国和其他有苹果 Apple Store 零售店的国家和地区，如加拿大、英国和澳大利亚等，许多 iPhone 13 机型在 9 月 24 日（星期五）仍可到 Apple Store 提货。

IT之家获悉，即使某款 iPhone 13 系列机型估计不会在上市日当天发货，但仍有可能保留一些数量版本供 Apple Store 店内提货。

例如，银色的 128GB 版 iPhone 13 Pro，目前在苹果网上商店估计将在 4-5 周内发货。然而，该设备可在 9 月 24 日在几个国家和地区的多家零售店提货。

一旦你进行结账并点击蓝色的“结账”按钮，选择“我来取”，然后从选项中选择 Apple Store 地点、取货日期和可用的 15 分钟登记窗口。

如果你将亲自来提货 iPhone，请输入你的电话号码。如果是其他人来安排取货，请输入他或她的联系信息。取货的人必须携带有照片的有效证件。

然后，像往常一样进行结账程序。付款后，用户可在 9 月 24 日之前收到取货通知的电子邮件或短信，然后再取走 iPhone 13 系列。如果你没有收到，请打电话给 Apple Store。

由于 iPhone 是提前支付的，Apple Store 会把设备放在店内直到取货人到达。用户的订单将被保留 14 天。

当然，另一个选择是直接等到周五，走进苹果 Apple Store，最好是在他们一早开门的时候。你可能需要排队等候，但近年来排队的时间通常比较短。请注意，可能需要检查体温和戴口罩。

你可以在 iPhone 13 系列上市日当天使用苹果网站上的提货工具，检查你当地的商店是否有库存，或者直接打电话给 Apple Store。

总而言之，即使你错过了预购高峰，仍有几天时间可以确保你在正式上市当天拿到新的 iPhone 13 系列手机。只要确保在 9 月 24 日之前选择哪些颜色、存储和运营商组合仍然可以提货。