苹果 iPadOS 15 正式版官方详解：M1 iPad Pro 展示多任务处理设计、主屏幕小组件布局、App 资源库、翻译 App...

IT之家 9 月 21 日消息 iPadOS 15 今日正式发布，iPadOS 15 推出多项新功能，让 iPad 更加灵活多用，包括更直观的多任务处理设计、新的主屏幕小组件布局、App 资源库、使用快速备忘录记录灵感的更多方式，并更新了 FaceTime 通话体验，让视频通话体验更加自然。iPadOS 15 今日作为免费软件更新正式发布。

利用多任务处理和键盘快捷键完成更多任务

iPadOS 15 带来了更轻松简便的多任务处理。App 顶部新增多任务菜单，用户仅需轻点一下即可进入分屏浏览或侧拉。用户现可在使用分屏浏览时快速访问主屏幕。使用新的 App 架，用户还可以同时处理 Safari 浏览器和 Pages 文稿等多窗口 App。

iPadOS 15 在 App 顶部新增多任务菜单，用户仅需轻点一下即可进入分屏浏览或侧拉。

通过全新的键盘快捷键，以及重新设计的菜单栏，外接键盘现可帮助用户更高效的完成任务。键盘上的多任务处理快捷键，可帮助用户快速设置并在分屏浏览和侧拉之间切换。

在 iPadOS 15 中，用户可以直接使用外接键盘在分屏浏览和侧拉之间切换了。

通过小组件和 App 资源库个性化设置 iPad 布局

用户现可将小组件和各类 App 同时显示在主屏幕页面，一目了然地获得更多信息，并获享更个性化的体验。针对 iPad 更大的显示屏，小组件新增更大尺寸选项，非常适合展示视频、音乐、游戏、照片等内容。

iPad 还加入了 App 资源库，自动将 App 整理到对应类别，比如“效率”、“游戏”，和“最近添加”，并让用户可以直接在程序坞访问。

App 资源库会自动将所有 App 整理到对应类别，比如“效率”、“游戏”，和“最近添加”，并让用户可以直接在程序坞访问。

用快速备忘录记录想法，并用标签进行整理

快速备忘录功能可在全系统调用，助用户随时随地、轻松便捷地在 iPadOS 各处输入备忘录。无论是浏览 Safari 浏览器网页，还是在 App 上寻找餐馆，用户都可以随时随地调出快速备忘录，输入想法并添加链接，然后轻松返回先前页面。

在 iPadOS 15 里，快速备忘录功能可助用户随时随地、轻松便捷地在 iPadOS 各处输入备忘录。

备忘录 App 还提供了组织与协作的新方式。标签可帮助用户轻松进行备忘录分类，并通过全新的标签浏览器和基于标签的智能文件夹实现快捷查找。对于使用共享备忘录进行协作的用户，可使用 @提及功能向协作者发送通知和备忘录链接，或使用全新的活动视图查看备忘录中的最近更新。

全新的标签浏览器和基于标签的智能文件夹帮用户轻松进行备忘录分类，并实现快捷查找。

iPadOS 15 中的备忘录 App 还提供了组织、协作和记录信息的新方式。

FaceTime 通话体验提升，更加亲切自然

FaceTime 音频与视频得到大幅提升，让通话体验更加自然亲切。新的麦克风模式“语音突显”通过机器学习技术来识别并屏蔽环境噪音，让用户说话的声音得以突显。宽谱模式则可将背景中的所有声响都收录到你的通话中。

FaceTime 通话的人像模式能够虚化背景，让焦点落在人物身上。

此外，在 iPadOS 15 里，用户可以使用 iPhone、iPad 或 Mac 创建链接，通过信息、日历、邮件或第三方 App 共享此链接。

今年秋季晚些时候，同播共享将为用户带来全新方式，在 FaceTime 通话中与亲友共享精彩体验，比如一起聆听歌曲、观看电影或电视节目、共同健身，或者共享屏幕，一起查看 App。同播共享将适用于 Apple Music 和其它第三方 App。用户可以通过 iPhone、iPad 和 Mac 使用同播共享，同播共享的所有参与者都可以通过共享播放控制来控制播放、暂停或快进。

保持专注的工具和焕然一新的通知外观

iPadOS 15 推出专注模式，可根据用户当前处理的任务来过滤通知，帮用户减少分心。例如，用户可在工作时间设置工作专注模式，仅允许同事和与工作相关的 App 发来通知；私人专注模式则可让用户在与亲友共享亲密时光时免受外界打扰。用户还可以通过 App 和小组件创建需要保持专注时专用的主屏幕页面，以减少分心。在专注模式下，信息 App 和 Slack 等支持此功能的第三方 App 中会自动显示状态，让他人明白此刻不宜打扰。

专注模式是 iPadOS 15 中推出的一项强大新工具，帮用户减少分心。

重新设计的通知增加了联系人照片和更大的 App 图标，让用户更便于识别。用户现可在早上、晚间或选择的时段，接收每天收到通知的实用摘要，在方便的时间轻松了解一天中的信息。

iPadOS 15 中的新功能“通知摘要”可为用户呈现每天收到通知的实用摘要。

设备端智能技术驱动全新照片功能与先进的聚焦搜索

实况文本功能通过设备端智能技术识别全系统、包括网络照片中的文本，以便用户进行拷贝、粘贴、查询信息和翻译等操作。用户可以轻点照片中的电话号码来拨打电话，或者轻点图片中的网址在 Safari 浏览器中打开页面。 通过图像查询功能，用户可以了解照片中各种物品的更多信息，例如艺术品、地标建筑、书籍、特定的花卉或犬类品种等。

用户可通过实况文本识别照片中的文字，并采取相关操作。

聚焦搜索现新增照片 App 和网页图片搜索，并且搜索联系人的时候能提供更丰富结果，包括最近的对话、共享的照片以及联系人定位，如果对方通过查找 App 共享位置信息。借助实况文本，聚焦搜索可以在照片中发现文本和手写文字。

iPadOS 15 中的聚焦搜索现已可搜索照片 App 及网络图片中的内容。

聚焦搜索还可以通过实况文本功能搜索照片中的文本和手写文字。

翻译 App 现来到 iPad，实现全新沟通方式

翻译 App 现来到 iPad，全新功能让对话更加轻松自然。当使用翻译 App 时，自动翻译会检测到谁正在说话，以及使用哪种语言，因此用户无需轻点麦克风按钮就可以自然交谈。对话时相对而坐的用户可通过面对面视图，将 iPad 放在中间，从各自一侧看到对话的翻译。现在，iPad 任何一处的文本都可以被翻译，用户只要选中文本并轻点翻译，手写文本也可被翻译。与实况文本结合使用，用户甚至可以翻译照片中的文字。

现在，iPad 任何一处的文本都可以被翻译，用户只要选中文本并轻点翻译。

更多隐私控制措施

新的隐私保护功能进一步提升，让用户提供给 App 的数据更加透明与受控。邮件隐私保护功能可阻止发送者获知邮件是否已被打开，并隐藏用户 IP 地址，让发送者无法获知用户位置信息，或利用此信息建立用户档案。Siri 对用户隐私的保护更进一步，通过设备端语音识别，用户对 Siri 发出的语音默认完全在设备上处理。这也使更多个性化和离线请求成为可能，Siri 的表现也有显著提升。

iPadOS 15 的其他功能

Safari 浏览器推出新功能，让用户进一步个性化浏览体验。标签页组帮用户分组整理标签，并随时通过 iPhone、iPad 或 Mac 轻松访问。iPadOS 上的可定制起始页面和网络扩展让 Safari 浏览器更加个性化、性能更强大。

与您共享带来全新方式，通过信息 App 与亲朋好友共享精彩内容。照片、文章和音乐等通过信息 App 发送的内容会自动出现在照片、Safari 浏览器、音乐与 Apple 播客 App 中新增的“与您共享”栏目里。

照片 App 中的回忆功能迎来最大的一次更新，推出了全新的外观和沉浸式的交互界面，并将 Apple Music 融入其中，使用设备端智能来定制歌曲推荐，让回忆生动重现 。

iCloud+ 推出新的高级功能，包括隐藏邮件地址和提升的 HomeKit 安防视频支持，均无需额外付费。当前的 iCloud 订阅用户将自动升级至 iCloud+。所有 iCloud+ 方案都可与家人共享群组成员共享，每位成员皆可享受服务提供的新功能、储存方案，以及升级体验。

地图 App 提供了新的方式供用户导航与探索世界。用户可以感受到城市社区、商业地区、海拔、建筑的细节有了显著增强，并体验新的道路颜色和标志、定制设计的地标，以及月光萦绕的新夜间模式。

辅助功能旨在通过自然的方式帮助用户。旁白屏幕朗读功能通过设备端智能在图像中发现对象，帮助用户探索图像中的人物、文字、表格数据等对象的更多细节。对第三方眼球追踪硬件的支持让用户仅用眼睛即可控制 iPad。声音操作能够让用户自定义切换控制，从而通过嘴巴发出的声音进行控制。用户现在能够自定义设置每个 App 的外观和文本大小。

Safari 浏览器的标签页组帮用户分组整理标签，并随时通过 iPhone、iPad 或 Mac 轻松访问。

亲友通过信息 App 共享的照片会自动出现在照片 App 新增的“与您共享”栏目里。

照片 App 中的回忆功能迎来最大的一次更新，推出了全新的外观和沉浸式的交互界面，并将 Apple Music 融入其中，使用设备端智能来定制歌曲推荐，让回忆生动重现 。

邮件隐私保护功能可阻止发送者获知邮件是否已被打开，并隐藏用户 IP 地址，让发送者无法获知用户位置信息，或利用此信息建立用户档案。

推出时间

IT之家获悉，iPadOS 15 从今日起以免费软件更新形式推出，适用于 iPad mini 4 及后续机型、iPad Air 2 及后续机型，iPad（第五代）及后续机型，以及所有 iPad Pro 机型。更多信息请见 Apple.com.cn/ipados/ipados-15。某些功能仅适用于部分地区或语言。