realme GT Neo2 纯黑色版曝光，AG 玻璃后盖

IT之家 9 月 22 日消息 realme 将于今日 14:00 举行发布会，推出真我 GT Neo2 手机。官方此前公布了“黑薄荷”配色，整体是绿 + 黑设计。

在发布会之前，数码博主 @数码闲聊站 放出了 realme GT Neo2 的 AG 玻璃纯黑色版本，没有“黑薄荷”那样的条纹，只是单纯的灰黑色设计。

IT之家了解到，根据此前预热，真我 GT Neo2 将搭载骁龙 870 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 65W 快充。

真我 GT Neo2 将会是 realme 首款 E4 旗舰直屏，峰值亮度高达 1300nit，功耗还降低 15%。该手机还将支持 600Hz 触控报点率，相比上代提升 67%，还支持四档可变刷新率，分别为：30Hz、60Hz、90Hz、120Hz，拥有堪比电竞手机的超级灵敏度。

该手机还配备 11 根天线，360° 环绕手机侧边，可实现智能调用最强信号。该手机还标配立体声双扬声器，同时首批支持 Dolby Atmos Games。

该机搭载 6400 万广角三摄，新增街头摄影模式，具有 DIS 超清抓拍功能，还有独家滤镜，可一键拍出质感大片。

此前，徐起在微博表示，真我 GT Neo2 将价格定在 2500 元档，无论设计质感还是性能体验，都很出色，“质价比”无敌。