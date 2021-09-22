花呗公布接入征信工作进展：正常使用、还款不会影响征信记录，用户拒绝接入将无法使用

IT之家 9 月 22 日消息 花呗公告了接入征信工作的最新进展。公告显示，在央行征信管理部门的指导下，花呗正逐步推进接入央行征信系统的工作。

公告称，目前，在获得用户授权的基础上，部分用户已经能够在自己的征信报告中查询到花呗记录，未来征信服务将逐步覆盖全部用户。上海银行等金融机构表示，正常使用花呗、保持良好还款习惯，不会对贷款造成影响。

据悉，花呗用户收到的征信授权协议和公告内容均显示，根据用户获得的具体授信额度来源，用户的征信信息会由重庆蚂蚁消费金融有限公司，或是提供授信额度的银行等机构作为报送主体，纳入征信系统。

按照征信工作要求，当前花呗向征信系统报送的相关记录包括账户开立日期、授信额度、额度使用及还款情况等。在频次上，花呗记录按月汇总，不会单笔报送，也不会上报具体的消费信息。公开信息显示，蚂蚁消金公司于 6 月 3 日获得银保监会批复开业，成为持牌金融机构。花呗也纳入蚂蚁消金公司，需和其他持牌金融机构一样将用户相关信贷信息报送至央行征信系统。

此外，针对此前有传闻称“花呗上报征信可能影响银行放贷”，花呗澄清表示，正常使用花呗，保持良好的使用、还款习惯，不会导致贷款困难。并且，99% 以上的花呗用户都有良好的使用记录。花呗在公开信中建议用户继续保持科学、理性的使用习惯，量入为出，合理使用信贷工具。”

花呗还在公告中提醒，谨防以征信为名的各类网络电信诈骗行为。花呗表示，不会以征信为由电话联系用户，更不会要求用户转账或付费，任何声称能够有偿“修复”征信，或删除征信记录的行为均属诈骗。

另据证券日报报道，若用户迟迟不选择升级，则可能会影响花呗的使用。花呗方面回应称，征信授权后如有异议，用户可以通过关闭花呗终止授权，关闭后用户的花呗将无法正常使用。