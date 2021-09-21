第三方设计师制作特斯拉 Model 2 电动汽车渲染图：欧洲线条，紧凑型外观

IT之家 9 月 21 日消息 据 mspoweruser 报道，特斯拉正在开发一款价格低廉的特斯拉电动车，零售价约为 25000 美元，根据特斯拉近期官方的消息，这并不是谣言。

不过，到目前为止，与埃隆・马斯克的许多产品一样，一直不清楚的是它究竟何时会到来。

在我们等待的时候，俄罗斯网站 Kolesa 决定将特斯拉中国的早期概念变成更现实的效果图，来展示欧洲版掀背车的样子。

特斯拉“Model 2”最初的效果图来自特斯拉中国的一个设计竞赛，看起来像这样。

Kolesa 设计的特斯拉“Model 2”版本看起来不那么具有未来感，但在任何欧洲道路上都显得很合适。

Kolesa 指出，虽然特斯拉该款电动汽车最初是为中国市场设想的，但柏林的特斯拉也参与了这个项目，所以我们可以期待看到一些明显的欧洲线条，特别是由于紧凑型汽车市场在欧洲大陆特别受欢迎。

IT之家获悉，埃隆・马斯克最近表示，特斯拉考虑在 2023 年的某个时候生产经济型电动汽车，届时电池价格已经下降到足以使其可行。

他还表示，该车可能是为自主市场设计的，并且没有踏板或方向盘，这可能会使该项目进一步推迟。

鉴于特斯拉目前销售火爆和供应紧张，我们可以理解为什么特斯拉要会把更实惠的电动汽车推到后面。然而，特斯拉也将不得不与一系列蓬勃发展的中国厂商的低成本电动汽车抗衡，这些电动汽车可能会在特斯拉“Model 2”到达之前很长时间内占领市场。