realme 成全球第四大中国手机品牌，定下“双一亿”目标

IT之家 9 月 22 日消息 realme 真我 GT Neo2 新品发布会已经于 14 点正式开始，发布会伊始，realme 回顾了三年从“一”到“亿”的精彩瞬间，并宣布 realme 首次跻身全球 TOP6，成为全球第四大中国手机品牌。

数据来自市场调研机构 Counterpoint，realme 真我 2021 年第二季度智能手机出货量为 1500 万，同比增长 135.1%，首次进入全球第六，成为全球第四大中国手机品牌。此外，realme 是全球最快达到 1 亿台销量的智能手机品牌。

其中，2021 年第二季度，realme 在菲律宾和孟加拉国排名第一，印度排名第四，欧洲地区排名第五。同时，realme 中国市场第二季度销量同比增长 1006%，成为上半年增速第一的手机品牌。根据 Counterpoint 2021 年第二季度全球智能手机市场监测报告，realme 在新兴市场智能手机出货量中 5G 手机份额从第一季度的 8.8% 上升到第二季度的 15.9%，排名第三。

IT之家了解到，realme 还公布了下一个阶段的目标 —— 实现“双 1 亿”：到 2022 年底，手机再增加一亿台销量，2023 年一年内再实现一亿台销量。