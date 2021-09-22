一码通行：天津地铁与北京、上海、广州实现互联互通

IT之家 9 月 22 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，自今日起，天津地铁将联合上海、广州地铁上线 App 二维码的跨城互通功能实现“一码通行”，从此天津地铁用户即与上海、广州实现互联互通。

▲ 图源：天津地铁官微，下同

IT之家曾报道，北京亿通行 App 与重庆轨道交通乘车二维码实现互联互通，范围包括两地城市轨道交通的所有运营线路，代表北京现已实现与上海、广州、天津等 5 个城市的轨道交通乘车二维码互联互通。

据悉，天津、上海两城互通后用户可通过“天津地铁”、“Metro 大都会”、“广州地铁”和“亿通行”这四款 App 在津、沪、穗、京四市地铁乘车使用，而且只需下载一个 App 即可实现跨城互通，出行更加便捷。

本次新增互通范围包括天津、上海两地城市轨道交通所有运营线路及车站，广州大部分城市轨道交通线路及车站（暂不包含广州有轨电车海珠环岛线、黄埔有轨电车 1 号线、广清城际铁路花都站至清城站段以及广州东环城际铁路花都站至白云机场北站段）。

值得一提的是，天津、上海、广州地铁乘车二维码互联互通遵循乘车优惠本地化原则，乘客使用“Metro 大都会”App 或“广州地铁”App 乘车码乘坐天津地铁产生的消费不享受天津当地轨道交通二维码乘车优惠。

当然，使用“天津地铁 App”轨道交通乘车码乘坐上海地铁和广州地铁时产生的消费不享受当地轨道交通票价优惠政策。