《英雄联盟》S11 抽签分组结果：EDG 对阵 T1，FPX 打 DK

IT之家 9 月 22 日消息 《英雄联盟》S11 抽签仪式今日举行。入围赛抽完分两组，每组有两支 A 池队伍和三支 B 池队伍。小组赛抽完分四组，同一赛区队伍不分入一组。

小组赛抽签结果

A 组：DK FPX RGE

B 组：EDG 100T T1

C 组：PSG FNC RNG

D 组：MAD GEN TL

入围赛抽签结果

A 组：HLE LNG INF PCE RED

B 组：BYG C9 UOL GS DFM

什么是全球总决赛？

英雄联盟全球总决赛是一年一度的最高等级的全球性赛事。届时，各地区联赛的顶级队伍将会齐聚一堂，为了全球总决赛的冠军头衔和召唤师杯一争高下。

IT之家了解到，为了获取赛事的入围资格，全世界共有超过 100 支英雄联盟职业电竞队伍的 800 名选手在 12 个联赛中进行了整整一年的拼搏。每年大赛的主办地区均有所不同。今年，各个战队将会齐聚冰岛的雷克雅未克。

全球总决赛什么时候开始？

全球总决赛将从 10 月 5 日的入围赛阶段开始，一直持续到 11 月 6 日的决赛结束。各阶段的举办日期详见下文。

比赛的赛制是怎样的？

全球总决赛由三个阶段组成，分别是入围赛阶段、小组赛阶段和淘汰赛阶段（四分之一决赛、半决赛和决赛）。各阶段详细安排见下文。

全球总决赛将在哪里举办？

整届赛事都将在位于冰岛雷克雅未克的 Laugardalshöll 室内体育馆 A 馆举办。

参赛队伍都有哪些？

各赛区的种子队伍名额由过去的国际比赛成绩来决定。持续表现出众的赛区可以让部分或所有的种子队伍直接晋级小组赛阶段。而其他赛区获得的名额较少，而且可能需要从入围赛阶段开始比赛。

今年代表各赛区出战的队伍是：

中国内地赛区-LPL

一号种子队伍：EDward Gaming (EDG)

二号种子队伍：FunPlus Phoenix (FPX)

三号种子队伍：Royal Never Give Up (RNG)

四号种子队伍：LNG Esports (LNG)

韩国赛区 - LCK

一号种子队伍：DWG KIA (DK)

二号种子队伍：Gen. G (GEN)

三号种子队伍：T1 (T1)

四号种子队伍：Hanwha Life Esports (HLE)

欧洲赛区 - LEC

一号种子队伍：MAD Lions (MAD)

二号种子队伍：Fnatic (FNC)

三号种子队伍：Rogue (RGE)

北美赛区 - LCS

一号种子队伍：100 Thieves (100)

二号种子队伍：Team Liquid (TL)

三号种子队伍：Cloud9 (C9)

东南亚赛区– PCS

一号种子队伍：PSG.Talon Esports (PSG)

二号种子队伍：Beyond Gaming (BYG)

巴西赛区 - CBLOL

RED Canids Kalunga (RED)

独联体赛区 - LCL

Unicorns of Love (UOL)

日本赛区 - LJL

DetonatioN FocusMe (DFM)

拉丁美洲赛区 - LLA

INFINITY (INF)

大洋洲赛区 – LCO

PEACE (PCE)

土耳其赛区 - TCL

Galatasaray Esports (GS)

2021 全球总决赛都有哪些变化？

赛制

很遗憾，由于国际疫情对出行的持续影响，越南赛区（VCS）将无法参加今年在冰岛举办的赛事。来自 VCS 的队伍将按照参赛队伍的相应等级，分得属于他们的全球总决赛奖金。

由于 VCS 赛区无法参赛，分配给该赛区的一个小组赛种子和一个入围赛席位将从比赛中移除。因此今年参加全球总决赛的是 22 支队伍，而非以往的 24 支。为适应队伍数量的减少，入围赛赛制将进行一些调整。入围赛阶段的 12 支战队将减少到 10 支。更多详情，请参照下文的各赛段说明。

阵容更新

与 2020 全球总决赛一样，我们需要调整阵容规则，以适应新冠疫情带来的独特挑战。一般而言，全球总决赛的阵容会在九月初锁定，此前各队均可自由调整阵容。今年，由于新冠疫情对旅行的限制更严，这项流程的复杂程度也大大增加了。如果队伍中有一名选手无法出行，要求他们临时增加自由人（或更换替补）顶替该选手是不现实的。为了应对这种情况，我们推出了一项“受限出借”措施，允许队伍向同赛区内没有获得入围资格、但拿到了全球总决赛出行签证的队伍暂借一名队员。所有出借请求都需经过我们的赛事官方批准。这个措施并不能作为队伍借机升级阵容的工具，只有出现超出了队伍和选手控制范围的情况，才允许出借。

全球总决赛各阶段详解

入围赛阶段：10 月 5-9 日

10 支队伍将抽签分为两组，每组五队。每支队伍都要和所在分组内的所有其他队伍进行一场比赛。两组排名第一的队伍将自动晋级小组赛。各组排名第三和第四的队伍进行一场五局三胜比赛，胜者将挑战另一组的二号种子队伍，争夺最后两个席位。比赛将会决出进入小组赛阶段的四支入围赛队伍。入围赛所有比赛结束后，入围的四支队伍将通过抽签随机分入现有小组赛分组，同时依然需要遵守来自同一赛区的队伍不得同组的规则。

小组赛阶段：10 月 11-13 日；10 月 15-18 日

入围赛前四名队伍将会加入直接晋级小组赛的 12 支队伍。这 16 支队伍将分为四组，每组四支队伍，每支队伍须与组内的所有其他队伍进行两场比赛。每个分组的前两名队伍将会进入淘汰赛阶段。

淘汰赛阶段：10 月 22-25 日（四分之一决赛）；10 月 30-31 日（半决赛）；11 月 6 日（决赛）

八支队伍将会参加淘汰赛阶段的角逐。该阶段包含四分之一决赛、半决赛和决赛。比赛会变为单败淘汰赛，并且所有的比赛都为五局三胜制。对阵将通过小组赛最后一天结束后的抽签决定。

赢得最后胜利的队伍将会成为 2021 全球总决赛的冠军。