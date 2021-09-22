iPhone 13/Pro 即将正式开售，苹果卖出第 20 亿部 iPhone ，史蒂夫・乔布斯的遗产影响依然明显

IT之家 9 月 22 日消息 据 9to5 Mac 报道，根据一份新的分析报告，苹果最近卖出了第 20 亿部 iPhone，该报告认为，史蒂夫・乔布斯的遗产在 iPhone 13 推出过程中仍然有很明显的影响作用。

从某种程度上说，苹果已经大大偏离了史蒂夫 1997 年重返公司时要求的原则：简化产品阵容。但一位分析家认为，正是史蒂夫的另一个信念，仍然在推动着苹果公司今天的成功 ...

当史蒂夫・乔布斯回到苹果公司时，他抛弃了当时销售的复杂的 Mac 机阵容，并说想要简单的象限：一个消费者台式机，一个消费者笔记本电脑，一个专业台式机，一个专业笔记本电脑。然而，看看该公司目前的 iPhone 阵容，它更像是“之前”而不是“之后”。

IT之家获悉，在最低端，你可以花 400 美元购买 64GB 存储空间的 iPhone SE 2。在最高端，你可以花 1600 美元买一个拥有 1TB 存储空间的 iPhone 13 Pro Max。总的来说，总共有 24 个不同的 iPhone SKU，18 个不同的价格。

在 Horace Dediu 上述令人印象深刻的价格图表中，特别明显的是，在最初 iPhone 以 400 美元售出 14 年后，你仍然可以从苹果公司购买到一款全新的 iPhone，价格同样为 400 美元，但你也可以支付高达 4 倍的价格购买最高端的 iPhone 手机。

Dediu 说，事情甚至比这更复杂，如果你还考虑到运营商的促销活动、以旧换新交易和二级市场。

“就在最近，第 20 亿部 iPhone 被售出。与第 10 亿部不同的是，苹果没有宣布，没有庆祝。部分原因是苹果停止报告单位出货量，但部分原因是谈论 20 亿部不如谈论 10 亿部有趣。当数字变得那么大时，有一种脱敏现象 [...] 。 手机价位的分布比以往更广。总范围（每年的线路数）也在增加，现在是 24 条，主要是由于增加了 1TB 存储选项。注：现在有两部 iPhone minis（12 和 13）和一部 SE 还在后面。 运营商的激励措施又开始了。有巨大的以旧换新和激励措施来资助新的 iPhone，这必然会创造零售流量。此外，随着更多经济体的开放，可能会有一个购物高潮。请记住，约有 4 亿用户的 iPhone 手机使用时间超过 3 年。以旧换新的价值高达 1000 美元。这导致了... 一个繁荣的二手市场。二手智能手机市场由 iPhone 主导，这使进入 iPhone 生态系统的底线基本上降至 0 美元。”

但当涉及到功能时，史蒂夫-乔布斯的遗产仍然存在。

Dediu 认为，苹果最大的敌人是现在所有的现代智能手机都足够好。用户很容易持有一款手机多年，当涉及到最新的机型时，他们不会觉得自己错过了很多东西。

但是，iPhone 制造商如何反击，正是在做史蒂夫当年谈到的事情：给消费者提供他们不知道自己想要的东西，但现在必须拥有。他说，这一点在 iPhone 13 系列中得到了体现。