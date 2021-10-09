苹果 iOS 15 正式版停止签名验证，升级 iOS 15.0.1/15.1 Beta 后无法再降级

IT之家 10 月 9 日消息 据 MacRumors 报道，继一周前 iOS 15.0.1 正式版之后，苹果今天已经停止签署 iOS 15 正式版，即之前在 9 月 20 日公开发布的 iOS 重大版本。随着 iOS 15 不再被签署验证，如果用户的 iPhone 手机已经更新到 iOS 15.0.1，就不可能再降级到 iOS 15 系统。

IT之家获悉，苹果上周也停止了签署验证 iOS 14.8，这意味着 iOS 15.0.1 是目前唯一公开的 iOS 版本，已经升级到 iOS 15 的用户也无法再降级到 iOS 14.8 系统。

苹果通常在新 iOS 版本出来后停止签署旧版本的软件更新，以迫使客户保持他们的操作系统是最新的。

IT之家获悉，iOS 15 正式版标志着一个重要的版本更新，引入了聚焦模式、实况文本、设备上的 Siri、iCloud+、Safari 浏览器变化，以及更多的细节。

iOS 15.0.1 对一个错误 Bug 进行了修复，该 Bug 使经过认证的 Apple Watch 在佩戴面罩时无法被用来解锁 iPhone 13 系列型号。它还解决了一个可能导致“设置”应用程序错误地显示存储已满的通知提醒，并修复了 Fitness + 用户的音频冥想的 Bug。

与此同时，苹果一直在对 iOS 15.1 Beta 进行测试，该测试版重新启用 FaceTime 中的 SharePlay，并为 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 用户提供 ProRes 视频编解码。目前还不清楚 iOS 15.1 何时会正式向公众提供。

恢复到较早的 iOS 版本，经常被那些越狱的 iPhone 用户所使用。将 iPhone 或 iPad 恢复到以前的 iOS 版本，有时对升级到最新版本的 iOS 后遇到重大错误 Bug 的用户也有帮助。

如果你在使用 iOS 15.0.1 时遇到了任何严重问题，你现在必须等到未来的更新，而不是降级到 iOS 15。