苹果 iPhone SE 3 爆料：搭载 A15、5G 芯片，保留 4.7 英寸屏幕 + Touch ID 物理按键

IT之家 10 月 9 日消息 据 9to5 Mac 报道，日本博客 Macotakara 表示，iPhone SE 3 将不会有设计上的改变，而是与目前的 iPhone SE 2 一样。这意味着它将保持相同的 4.7 英寸 LCD 显示屏和 Touch ID 物理按键。早些时候的一些传言表明，iPhone SE 系列重大设计改变即将到来。

爆料称，新的 iPhone SE 3 将搭载苹果最新的 A15 芯片，支持 5G 蜂窝网络。Macotakara 预计新款 iPhone SE 3 的生产将在今年 12 月开始，并在 2022 年春季发布。

今年 6 月，天风国际分析师郭明錤做出了类似的预测，2022 年的 iPhone SE 将保持相同的机身设计，但将获得规格提升和 5G 支持。

此前传闻称，下一代 iPhone SE 会有更大的 5.5 英寸显示屏和 Touch ID 侧面按键。例如，郭明錤去年提出了“iPhone SE Plus”的想法。

然而，这些传言现在大多转化为关于 iPhone 14 系列阵容中 iPhone 13 mini 替代品讨论。预计苹果将放弃 5.4 英寸的 iPhone mini 尺寸，而推出约 6 英寸的非 Pro 机型。

IT之家获悉，春季上市符合苹果对 iPhone SE 系列的一贯安排。第一代 iPhone SE 在 2016 年 3 月首次亮相，iPhone SE 2 机型在 2020 年 4 月到来。