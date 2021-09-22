京东方：应用于 VR、AR 等领域的显示产品已实现出货

9 月 22 日，京东方在投资者互动平台表示，公司应用于 VR、AR 等领域的显示产品已实现出货，京东方可提供 VR/AR 显示模组及系统解决方案，具有高画质、高刷新频率、快速响应等特点。

此外，京东方系统解决方案包括分体式与一体式 VR/AR 系统方案，具有高画质、低延时、宽视角等特点，满足影音、游戏、教育、房产、旅游等多领域的应用需求。

此前，京东方发布 2021 年半年度报告，上半年营业收入达 1072.85 亿元，同比增长 89.04%；归属于上市公司股东的净利润 127.62 亿元，同比增长 1023.96%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润 116.62 亿元，多项业绩均创历史新高。

在近期的股东大会上，京东方董事长陈炎顺表示，京东方在全球的产能占比已经超过 1/4，面板行业的集中度在进一步加强。

据京东方半年度报告披露，2021 年上半年显示器件销量同比增长 18%，销售面积同比增长 45%。LCD 智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视机五大主流显示屏产品市占率继续稳居全球第一；创新应用器件销售面积同比增长 66%，其中，电子纸显示器件市占率持续保持在 60% 以上；整机 3C 产品销量同比增长 38%。