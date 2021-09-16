消息称京东方获得苹果有条件认可，有望为 iPhone 13 供应 OLED 面板

IT之家 9 月 16 日消息 据 The Elec 报道，消息人士称，京东方获得苹果有条件认可，有望供应 iPhone 13 系列 OLED 面板。据悉，京东方目前正在四川 B11 产线为 iPhone 13 生产 OLED 面板。

报道称，苹果已经给了京东方一个风险订单，这种订单也被称为有条件批准，通常是在显示屏供应商未能 100% 满足其客户要求时给予的。他们通常被给予时间来解决问题，然后才能向客户提供他们的产品。如果他们再次未能满足要求，他们将需要再次经历整个审批过程。

像苹果这样的公司会给他们希望只在特定地区销售的部件下风险订单，或者希望有足够的部件库存用于其最初的产品批次。

面板生产需要两到三个月的时间。因此，即使京东方获得最终批准，也可能只为 iPhone 13 提供小批量的面板。对苹果来说，将京东方纳入其 OLED 面板供应链，使其有更多的筹码来削减三星显示器和 LG 显示器的面板单价。

直接了解此事的人士说，京东方目前正在中国四川省的 B11 生产线上为 iPhone 13 生产 OLED 面板。去年，该公司获得了苹果公司的批准，在其同样位于四川省的 B7 生产线生产用于 iPhone 12 的 OLED 面板。

上述人士还表示，京东方已经获得批准，为翻新的 iPhone 12 提供面板，现在也在为新的 iPhone 12 手机生产面板。京东方为标准的 iPhone 12 供应 6.06 英寸的 OLED 面板。

报道还称，苹果还计划将低温多晶硅（LTPS）OLED 面板应用于 iPhone 14 计划的四个型号中的至少一个，京东方也一直在向 iPhone 制造商提供 LTPS OLED 面板。苹果今年在 iPhone 13 的两个较高等级机型中首次使用低温多晶氧化物（LTPO）屏幕，两款较低级别的机型则使用了 LTPS OLED 面板。

IT之家了解到，LTPO TFT 面板支持 120Hz 刷新率，三星显示器是这种面板的唯一供应商。LG Display 也在关注 2022 年首次向苹果供应 LTPO TFT OLED 面板，京东方最早要到 2023 年才能生产这种面板。