【IT之家开箱】苹果 iPad mini 6 图赏：全新全面屏，小身材高性能

IT之家 9 月 22 日消息 9 月 15 日，在加州来电的新品活动中，苹果发布了新款 iPad mini 6，搭载全面屏设计和 A15 仿生芯片，提供人物居中、5G 等多种功能。现在IT之家带来了这款 iPad mini 的开箱图赏。

包装设计

iPad mini 的包装盒轻巧，官网称采用了 90% 或以上的纤维包装材料。包装盒里含有 iPad mini 本机一台、一根 USB-C 充电线、一个 20W USB-C 电源适配器。

本机设计

新款 iPad mini 配备了更宽大的 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏，并提供四种绚彩外观。宽大的 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏搭配窄边框，依然保持着整体外观的紧凑小巧。500 尼特屏幕亮度、P3 广色域支持、抗反射屏幕涂层、原彩显示技术、全层压显示屏……

新款 iPad mini 的机身尺寸为 195.4 毫米 X 134.8 毫米 X 6.3 毫米，重量为无线局域网机型 293 克，无线局域网 + 蜂窝网络机型 297 克。

新款 iPad mini 将触控 ID 整合至顶部按钮，在实现全面屏设计的同时，可以让用户轻松安全地解锁 iPad mini、登录各款 App 和使用 Apple Pay。

新款 iPad mini 采用 USB-C 接口，数据传输速度最高可达 5Gbps，与上一代相比速度提升最高可达 10 倍，还可接入由多种 USB-C 配件构成的丰富生态，包括相机、外部存储设备、4K 显示器等。

后置摄像头现搭载 1200 万像素感光元件，具备 Focus Pixels 功能和更大光圈，可令拍摄出的照片图像更清晰，色彩更鲜亮，同时搭载原彩闪光灯，在低光环境下也可捕捉出色画面。

人物居中功能登陆 iPad mini，让用户获得更具互动性的视频通话体验。经过升级的超广角前置摄像头搭载全新的 1200 万像素感光元件，基于超大广角视野，实现人物居中功能，可自动调整摄像头，随用户进行移动，令用户始终居于画面中央。当其他人加入时，摄像头也会检测到他们并逐渐将画面放大，让他们都能出现在通话画面中。

全新 A15 仿生芯片助力新款 iPad mini 实现性能大幅提升。相比上一代 iPad mini，新款 iPad mini 采用的 6 核中央处理器令性能提升最高可达 40%，5 核图形处理器令图形性能跃升最高可达 80% 之多。新款 iPad mini 所搭载的 A15 仿生芯片足可处理对性能要求极高的任务。

下面是更多新款 iPad mini 图片：