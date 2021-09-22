荣耀推出多主摄融合计算摄影，赵明称拍照效果相比苹果 iPhone 13 系列更优

IT之家 9 月 22 日消息 在今晚的影像技术发布会上，荣耀正式推出了最新的影像技术 —— 多主摄融合计算摄影，同时通过 RGB、灰阶、光谱、深度等多维度信息综合优化，行业内首次做到全镜头参与，全焦段融合的计算摄影，10 月份全网推送固件更新。

荣耀 CEO 赵明表示，手机摄影未来的发展方向是：基础画质比肩专业设备，场景优化比肩修图师，表达创作比肩摄影师。

IT之家了解到，荣耀今年 8 月发布了荣耀 Magic3 系列，当时推出了 HONOR Image Engine 计算摄影平台，在技术底层上完成三大能力的软件优化，可以跨芯片平台统一影像风格。

据介绍，主摄融合计算摄影可以平衡传感器尺寸升级与整机厚度之间的矛盾。

按荣耀官方给出的数据来看，荣耀 Magic3 系列多主摄融合计算摄影，能够带来全焦段高清体验。

①、彩色主摄 + 黑白融合，可以让进光量提升 13%、清晰度提升 18%；

②、彩色主摄 + 广角融合，中心清晰度最大提升 80%；

③、彩色主摄 + 长焦融合，覆盖 54~94mm 焦段，清晰度最高提升 180%，全镜头参与。

赵明还将搭载多主摄融合计算摄影的荣耀 Magic3 系列拍照效果与 iPhone 12 Pro Max 对比，他称，即使是与目前刚刚开售 iPhone 13 系列相比，也有优势。