荣耀 V30 等机型获推华为鸿蒙 HarmonyOS2.0.0.168 版本：新增多机位模式

IT之家 9 月 16 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，荣耀 30/Pro/Pro+、荣耀 V30/Pro 鸿蒙等机型现已更新 HarmonyOS2.0.0.168 (Co0E160R5P5) 版本，更新包大小约 369 MB。

更新日志： 亲爱的用户, 本次更新相机将新增多机位拍摄模式, 通过变换机位拍摄, 获得镜头更丰富的精彩视频和照片, 推荐您更新体验。 【相机】 新增多机位模式, 在拍摄过程中, 可选择同一 WLAN 网络中的 HarmonyOS 2 手机或平板 (需支持多机位模式) 作为镜头, 拍出多角度的精彩画面, 还可实现遥控拍照 修复部分场景相机水印无法自动旋转的问题【安全】 合入 2021 年 9 月安全补丁, 增强手机系统安全 【显示】 修复控制中心部分图标不显示的问题

IT之家了解到，华为 nova 5i/4e 等 7 款机型开启鸿蒙 HarmonyOS 2 正式版升级，还有华为 P20 系列等 15 款机型开启公测招募，P10 系列等 10 款设备开启内测招募。

此次升级鸿蒙 HarmonyOS 2 正式版的机型包括：HUAWEI nova 5i、HUAWEI nova 4e、荣耀 30S、荣耀 30 青春版、荣耀 X10、荣耀 X10 Max、荣耀 Play4。

开启鸿蒙 HarmonyOS 2 公测招募的机型包括：HUAWEI P20、HUAWEI P20 Pro、HUAWEI Mate 10、HUAWEI Mate 10 Pro、HUAWEI Mate 10 保时捷设计、HUAWEI Mate RS 保时捷设计、HUAWEI nova4、华为畅享 10S、华为畅享 10 Plus、荣耀 9X、荣耀 9X PRO、荣耀 20S、荣耀 10、荣耀 V10、荣耀 Play4T Pro。

开启鸿蒙 HarmonyOS 2 内测招募的机型包括：HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus、HUAWEI Mate 9、HUAWEI Mate 9 Pro、HUAWEI Mate 9 保时捷设计、HUAWEI nova 3、华为畅享 9 Plus、华为平板 M5 10.8 英寸、华为平板 M5 Pro 10.8 英寸、华为平板 M5 8.4 英寸。

此外，HUAWEI nova 3i、HUAWEI nova 2s、荣耀 9、荣耀 V9、荣耀 Play、荣耀 Note10 计划 10 月上旬启动内测招募。

▼ 华为 Harmony 2 升级途径：

●内测招募

1、内测招募阶段的产品，可通过相应的内测招募帖报名参加内测

2、内测版本发布后，内测报名通道会陆续关闭，内测用户可到花粉俱乐部对应产品版本发布说明下反馈问题

●公测（支持手机/平板端“我的华为”&“花粉俱乐部”）

1、参与公测活动前，请进入应用市场 App，搜索“我的华为”和“花粉俱乐部”App 更新至最新版（注：荣耀系列产品仅支持“花粉俱乐部”App 报名）

2、请先下载并安装公测描述文件，然后再进入“设置> 系统和更新 > 软件更新 > 检查更新”升级公测版本。（公测描述文件请进入报名入口进行下载）

3、在公测描述文件达到有效期后（通常是在公测活动结束后），系统会提示用户，并自动删除公测描述文件

4、公测活动结束后，公测活动升级入口会关闭。公测用户可到对应版本发布说明下反馈问题

内测招募帖 & 公测活动升级入口 & 发布说明路径如下：

手机/平板端：“花粉俱乐部”App > 首页 > 推荐 >“内测报名”&“公测尝鲜”或“花粉俱乐部”App >“论坛”>“右上角 㗊”>“软件专区”>“升级尝鲜”

●正式版（我的华为 App/服务 App 不限量升级）

1、我的华为 App/服务 App 开放不限量升级，通过“我的华为”App >“升级尝鲜”>“立即查看”或”服务”App >“升级尝鲜”>“检查更新”进行升级

2、我的华为 App/服务 App 不限量升级阶段的产品，用户可到对应产品对应版本置顶帖发布说明中反馈问题

发布说明路径如下：

手机/平板端：“花粉俱乐部”>“论坛”>“右上角 㗊”> 对应产品版块

电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”> 对应产品版块

●已完成全网升级：通过”设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 检查更新“进行升级