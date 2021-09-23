苹果封禁《堡垒之夜》：在上诉程序完成之前不得进入应用商店

北京时间 9 月 23 日凌晨消息，《堡垒之夜》开发商 Epic Games 的 CEO 蒂姆・斯威尼（Tim Sweeney）周三表示，苹果公司已将《堡垒之夜》列入黑名单，直至法庭上诉程序全部完成为止，而这一程序可能会持续数年之久。

根据一份法庭文件，Epic Games 向美国第九巡回上诉法院提起上诉的开庭陈词截止日期为 12 月 12 日，而苹果公司的答复截止日期为 2022 年 1 月 20 日。整个上诉过程可能需要数年时间。

周三，斯威尼在 Twitter 上对苹果公司此举发出谴责，并表示 Epic Games 将继续与这家科技巨头展开抗争。他发布 Twitter 消息称：“这是苹果公司又一次非同寻常的反竞争行为，展示了其重塑市场、选择赢家和输家的力量。”

自去年 8 月以来，这两家公司一直陷入法律纠纷之中，当时 Epic Games 试图推出自己的应用内支付系统，以此规避苹果公司在 App Store 中对应用内购买活动收取的 30% 手续费。

就苹果公司而言，除了 Epic Games 提起的这场备受关注的反垄断诉讼之外，该公司还面临着一系列其他法律和监管挑战，原因是其迫使游戏开发商遵守规则。

苹果公司证实了斯威尼上述言论的真实性，但拒绝进一步置评。苹果公司尚未表示是否会要求暂停禁令，等待上诉程序。

根据斯威尼分享的信息，苹果公司在向 Epic Games 发出的一封函件中表示：“Epic Games 向苹果公司隐瞒了代码，并做出了相关的失实陈述和省略，这是故意违约和背信之举。”

长期以来，开发商一直都在对苹果公司对应用内购买活动收取 15% 至 30% 佣金之举提出批评。有些开发商认为，App Store 应用商店的应用审查过程是不透明和不可预测的。

本月早些时候，一名美国联邦法官推翻了 App Store 应用商店的一些规定，迫使该公司允许开发商将用户转到其他支付系统，这对 Epic Games 和其他应用开发商来说是一场局部胜利。