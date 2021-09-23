英特尔亚利桑那州新工厂 9 月 24 日动工，投资高达 200 亿美元

9 月 23 日消息，据国外媒体报道，今年 3 月份，上任一个多月的英特尔新任 CEO 帕特・基辛格，在“英特尔发布：工程未来”的网络直播中，宣布他们将投资 200 亿美元，在亚利桑那州新建两座芯片工厂。

而从英特尔官网公布的消息来看，他们在亚利桑那州的两座新芯片工厂，将在 9 月 24 日正式开工建设。

帕特・基辛格是在 3 月 23 日宣布他们将在亚利桑那州新建两座芯片工厂的，在 9 月 24 日正式动工，距离宣布有半年的时间。

英特尔在亚利桑那州即将动工的这两座新芯片工厂，将建在英特尔位于亚利桑那州钱德勒的 Ocotillo 园区。建成之后，他们这一园区的规模就将会有明显扩大。

作为英特尔的 CEO，帕特・基辛格也将出席 9 月 24 日的新工厂奠基仪式，同时当地政府和社区的领导者，也将出席。新工厂的投资高达 200 亿美元，是亚利桑那州历史上规模最大的私营投资，因而当地政府及社区的领导者出席奠基仪式，也并不意外。

英特尔在亚利桑那州建设的这两座新工厂，在建成之后，就将为英特尔的产品提供有力的产能支撑，同时也有助于他们为其他厂商提供代工产能。在 3 月 23 日，帕特・基辛格也宣布他们将成立代工服务部门，为其他厂商代工芯片。