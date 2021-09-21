惠普发布全新 Win11 笔记本 Spectre x360，搭载英特尔酷睿 i7-11390H+RTX 3050

IT之家 9 月 21 日消息 惠普今日推出了其最新的 PC、平板、显示器等设备，下面慢慢介绍一下 HP Spectre x360 这款 16 英寸的二合一笔记本电脑。

惠普全球负责人兼消费 PC 总经理 Josephine Tan 说，“我们很高兴可以和 Windows 11 这种足够给力的系统一起为消费者提供消费、协作和创作体验，让他们可以更加接近他们所爱的人和事物。”

该机通过英特尔 Evo 平台认证，搭载 11 代英特尔酷睿 i7 处理器，辅以 NVIDIA GeForce RTX 3050 独显，还支持 Wi-Fi 6E 以及蓝牙 5.2 等，且自带网络加速器，宣称可实现 17 小时的续航，拥有夜曲蓝和暮色铜可选。

据悉，该机预计将在 10 月份开始上市，美国起售价约 1639 美元（约 10604.33 元人民币），有望在今年秋季晚些时候在更多平台和市场上市。

该机采用 16 英寸 16:10 比例 FHD+ 分辨率的 OLED 屏，支持 VESA True Black HDR 和 100% 色彩校准，屏占比达 91% 。

此外，该机还拥有全新设计的四扬声器系统，可带来更高音量、更平衡的高音，并且支持消除背景音（AI 降噪功能）。

值得一提的是，这是惠普首款采用回收 CNC 铝制成的消费类笔记本电脑，还配备可持续材料制造的键盘、边框和扬声器仓，采用海洋回收塑料以及模制纤维包装，具有 EPEAT® Gold 和 ENERGY STAR 评级，大大提高环保性。

IT之家了解到，这款笔记本电脑是世界上第一台配备集成智能 5 MP 摄像头的 16 英寸笔记本电脑，拥有物理快门和隐私屏蔽键，支持 Windows Hello 登录。

该机还有 HP Command Center 支持，HP GlamCam 可提升用户视频通话体验，支持皮肤、牙齿和眼睛等部分美化，还支持 Lighting Correction，可通过调整亮度在你从家中搬到露天阳台时实现无缝过渡，支持人走自动锁定，靠近自动唤醒，移开视线时自动调低亮度以节省电量；如果有人在你身后，该机还能模糊屏幕以防止偷窥，还支持健康提醒，包括屏幕时间和距离等。