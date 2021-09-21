游戏性能不俗，英特尔酷睿 i9-12900K 奇点灰烬跑分强于 AMD R9 5950X

IT之家 9 月 21 日消息 奇点灰烬是目前较为可靠的游戏性能基准测试。最新的基准测试表明，英特尔酷睿 i9-12900K 拥有 24 个线程，跑分相比 AMD R9 5950X 更高。

IT之家提醒，这里的对比并不完全参照控制变量法，而且显卡和 CPU 是否超频也未知，更何况测试者采用的是自定义设置，因此不一定说明 i9-12900K 性能远超 R9 5950X，该结果仅作参考。

在配备 NVIDIA RTX 3080 显卡的情况下，该平台在《奇点灰烬》中平均帧率为 160 FPS，相比 AotS 数据库中使用 RTX 3080 的最佳中等设置 1080p 的平台分数提高了 17%；而采用高画质 1440p 模式下也可达到 142 帧，预设得分为 14000 分。

据悉，锐龙 9 5950X 和 RTX 3080 平台在相同的图形预设和分辨率下得分为 10100 分，外媒经过简单对比认为英特尔酷睿 i9-12900K 的性能比 Ryzen 9 5950X 高 38.6%。

根据泄露数据，i9-12900K 将拥有 16 个内核（8 个高性能 Golden Cove 内核和 8 个节能 Gracemont 内核）以及 24 个线程，TDP 达 125W，还有 30MB 的 L3 缓存、3.2 GHz 基础频率和 5.2 GHz 升压频率。

英特尔 Alder Lake 系列将于 2021 年秋季推出，有消息称英特尔计划在 10 月 27 日至 28 日举行的活动上正式发售。