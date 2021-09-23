汪涛：自动驾驶网络是华为通信网络 2030 年的核心战略

9 月 23 日消息，“自动驾驶网络 中国产业峰会”在京举办。华为常务董事、ICT 基础设施业务管理委员会主任汪涛在会上分享了华为对自动驾驶网络产业发展的现状、问题的观点以及华为在该领域的战略部署。

汪涛表示，自动驾驶网络正是华为通信网络 2030 的核心战略。华为希望围绕着自动驾驶网络的部署和发展，让“全栈 AI 赋能、意图接口交互、单域自治闭环、跨域协同联动”的理念和技术融入每一张网络。

同时与全行业一同为消费者和政企客户，提供“零等待、零接触、零故障”的新型数字化高品质信息通信服务，打造“自配置、自修复、自优化”的智能极简网络和高效运维能力，加速迈向立体超宽、确定性体验、智能原生、绿色低碳的通信网络 2030。

汪涛认为，自动驾驶网络自从 2019 年提出以来得到了全行业伙伴的积极响应，仅 2 年多时间就完成了产业孵化到规模推进的演进。在这个过程中，华为也贡献了自己的能力。包括全场景应用创新，围绕“规、建、维、优、营”全生命周期，我们携手中国三大运营商开展了覆盖五大专业和三大业务领域的 200 多个创新项目，共同孵化了 35 个场景化应用。

另外，华为也贡献了相关标准。据了解，华为累计参与了 36 项自动驾驶网络标准文稿的开发与讨论，涵盖愿景、架构、等级标准、接口规范等 7 大领域，加快了标准体系成熟。

在产业发展方面，华为也将中国的优秀实践和产业标准推向全球，推动了 TMF、CCSA、ETSI、3GPP 等 9 大标准组织开展标准协同，促进“标准-产业-技术-业务”联动，加快体系化建设。

汪涛认为，目前自动驾驶网络产业发展的重点正在转向健全标准体系和加速产业落地。但该领域还面临着“代际不清晰、评估不一致、协作不充分、发展不均衡”等挑战。

因此，华为倡议行业伙伴通过顶层设计和统筹管理，加强各个专业领域标准之间的协同，建立标准共建互认机制，专业自主与行业监管同步进行，加快产业标准向商业和技术实现的转化；加强跨层接口的协同机制，通过商业价值和业务牵引，构建标准化的大颗粒意图接口，加快能力提升向商业成效的转化；以及通过应用场景和商业模式创新，加强运营商和厂商以及厂商之间的协同，构建可持续发展的产业生态，促进重点业务和重点网络在 2025 年向 L4 级自动驾驶网络的转化。

“2025 迈向 L4 级的自动驾驶网络，是一个令人兴奋却又艰巨的挑战。需要我们共同明确 L4 的发展目标，指引产业发展和技术创新，实现高质量的发展。”汪涛表示。