华为发布《智能世界 2030》报告，预计到 2030 年中国自动驾驶新车渗透率将高于 20%

IT之家 9 月 22 日消息 华为近日举办了智能世界 2030 论坛，会上发布了《智能世界 2030》报告，预测到 2030 年，全球联接总量将突破 2000 亿，与此同时，企业网络接入、家庭宽带接入、个人无线接入突破万兆，迎来一个万兆联接的时代。

▲ 华为常务董事、ICT 产品与解决方案总裁汪涛发布《智能世界 2030》报告

IT之家了解到，《报告》在宏观层面提出了跨学科、跨领域的八大探索方向，阐述 ICT 技术如何解决人类发展面临的问题与挑战，为组织、个人带来哪些新机会；在产业层面，系统思考了通信网络、计算、数字能源以及智能汽车解决方案这四个领域的未来技术和发展方向。

华为认为，到 2030 年，中国自动驾驶新车渗透率将高于 20%；电动汽车占新车销量比例将超过 50%；车载算力将整体将超过 5000TOPS；车载单链路传输能力将超过 100Gbps。

健康方面，华为预测到 2030 年，人类通过对公共卫生和医疗健康数据的计算建模将从“治已病”到“治未病”，实现疾病的主动预防；同时借助物联网、AI 等技术，治疗方案也将不再千篇一律。

而在饮食方面，华为认为我们到 2030 年之时，与环境气候变化影响无关的新生产形态“垂直农场”将规模应用，普惠绿色饮食；人们通过 3D 打印技术可获得符合个人健康需求且口感丰富的人造肉，满足人类营养需求。

居住方面，到 2030 年，人类将在零碳建筑中工作和生活，基于下一代物联网操作系统，实现居家和办公环境的自适应，让人们拥有“懂你”的空间。

此外，华为预测，人类到 2030 年将进入 YB 数据时代，通用算力将增长 10 倍、人工智能算力将增长 500 倍，而遭未来十年中，人类将进入数字能源时代，全面推进低碳化、电气化、智能化转型。