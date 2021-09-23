新日电动车行业首家接入华为鸿蒙智联，支持手机靠近解锁

IT之家 9 月 23 日消息 据新日电动车官方消息，正式成为华为鸿蒙智联合作伙伴，行业首家搭载鸿蒙智联生态。

据悉，第一批由 HiLink 版切换鸿蒙智联版的电动车有新日 GF6、新日 XC3 和新日 FN3。绑定方式上，除了在华为智慧生活 App 上操作绑定外，鸿蒙智联版车型增加了链接绑定，即只需要通过一个设置链接，就能快捷的操作绑定车辆。

解锁方式上，在保有华为智慧生活 App 的一键启动、NFC 卡或 NFC 设备解锁的同时，新增鸿蒙手机靠近解锁功能，彻底的实现无钥匙化操作，一部华为手机即是车钥匙。

其他智能功能与 HiLink 版车型一致。打开华为智慧生活 App, 一秒 Get 车辆剩余里程和剩余电量查询功能，显示更精准；同时，关键的三电信息依然开放给用户，可以查看电池、电机、转把、控制器的状态；在骑行结束后，45s 便自动落锁同时防盗报警系统随之开启；此外，支持 OTA 系统功能升级，可支持定期的电动车固件升级，以提升固件性能，保持良好的骑行状态。

IT之家了解到，8 月 18 日，华为鸿蒙 HarmonyOS 宣布：华为智能硬件生态品牌 Works with HUAWEI HiLink 与 Powered by HarmonyOS 已全面升级为 HarmonyOS Connect。