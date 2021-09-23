【IT之家评测室】realme 真我 GT Neo2 手机体验：性能是武器，年轻是内核

今年 3 月，realme 发布了一款 realme 真我 GT Neo 手机，主打潮玩与性能，是年轻用户玩机的理想选择。半年之后，这款 realme 真我 GT Neo 很快迎来了自己的继任者。

9 月 22 日，realme 推出了全新的真我 GT Neo2 手机，和上一代一样，主打潮玩设计和稳定的游戏体验，是潮流和硬核的结合体。

当然，除了这两点外，极高的性价比也是 realme 真我 GT Neo2 的显著标签之一。无论智能手机市场如何发展，注重堆料、高性能同时价格亲民的产品始终会有固定的消费人群，这样的市场是各大手机厂商的必争之地。真我 GT Neo2 就是 realme 面向这个市场祭出的新“武器”。

目前，IT之家已经提前拿到了全新黑薄荷配色的 realme 真我 GT Neo2 手机，经过一段时间的体验，对这款手机也有了更深入一些的了解，现在不妨就通过评测与大家聊一聊。

一、外观设计：黑绿撞色，富有个性

realme 真我 GT Neo2 的包装采用“黑纸白字”的设计风格，底色衬以斜杠条纹，看起来低调而酷炫。

但是打开包装拿起手机可以看到，这款黑薄荷的 realme 真我 GT Neo2 手机真机就不是那么低调了，其背面的配色特别抢眼，为高饱和度的荧光绿，你的目光一眼就会被它吸引住。面对这荧光绿，你就会觉得色彩真的可以传达情绪，看到它就会想到一些活力、激情这样的词。

当然，realme 真我 GT Neo2 的背面不只有绿色，更采用了荧光绿和黑色的撞色设计，黑色部分以条带状贯穿手机上下，配以反差的荧光绿文字，显得手机更有设计感和层次感。

另外，realme 真我 GT Neo2 背面的玻璃采用的是双纹双镀 AG 工艺，整体是一种迷幻的雾面质感，而摄像模块表面和黑色纽带则是炫彩的光面处理，两者搭配，独特而和谐，更具质感。

中框方面，这款手机采用的是纯黑的色彩，并且表面为细腻的喷砂工艺，这与背面荧光绿与黑色的撞色相呼应，同时也让整个手机更具高端质感。

手机正面是一块 6.62 英寸的打孔屏幕，摄像头开孔在左上角，屏幕边缘的边框很窄，整体屏占比还是很高的，达到 92.6%。

开孔方面，realme 真我 GT Neo2 机身左侧是音量增减按键，右侧是电源键，顶部为通话麦克风，底部则为 SIM 卡槽、降噪麦克风、USB-Type C 接口和扬声器开孔。

这款手机的三围尺寸为 162.9×75.8×8.6 mm，重量则只有 199.8g，握在手上大小适中，并不会觉得坠手，背面 AG 玻璃带来的温润细腻的手感也是加分项。

总体来说，realme 真我 GT Neo2 是一款个性鲜明，张扬而有潮流感的手机，很适合年轻的小伙伴使用，更可以体现年轻一代的朝气和活力。

二、三星 E4 屏，P3 广色域，显示素质不俗

真我 GT Neo2 采用 realme 有史以来最大的 6.62 英寸最新三星 E4 屏，支持 120Hz 刷新率，100% P3 广色域，2400x1080 FHD + 分辨率，PPI 为 397，大猩猩 5 代玻璃，支持 DC 调光。

这里所说的 E4 屏是指三星 E4 发光材料，功耗比 E3 降低 15%，是行业顶级发光材料，能够达到 500 万：1 对比度，并且可节省 15% 电量，多使用 1 小时。

从参数上看，realme 真我 GT Neo2 手机的屏幕能够体现这款手机的超值之处。实际使用时，IT之家也对其进行了测试，测得这款手机的色域可以达到 97.3% DCI-P3，这说明真我 GT Neo2 的屏幕可以显示更多的色彩，特别是用它来看电影，会获得更真实的视觉体验。

接着IT之家通过让真我 GT Neo2 显示 256 级灰阶，来观察其屏幕在显示色彩方面的细腻程度。可以看到，真我 GT Neo2 的显示从白色到黑色的过渡非常细腻自然，尤其是纯白和纯黑附近的色阶变化，仔细看也能观察出过渡的效果。这意味着 GT Neo2 在显示色彩时可以实现细腻的色彩变换。

可视角度方面，IT之家从大约斜 45° 的角度观察真我 GT Neo2 的屏幕，可以看到，屏幕的色彩并没有出现明显的色偏和漂移，只是亮度稍稍变低，为正常现象。

在显示实际照片时，真我 GT Neo2 能够发挥 DCI-P3 色域的优势，将远处天空霞光和乌云交融那种细腻的色彩变化都很丰富、很有层次感地展现了出来。同时乌云的高光和暗部细节也都能看清楚，可见真我 GT Neo2 的屏幕在显示高动态范围的画面时，效果也是比较出色的。

总体来说，realms 真我 GT Neo2 充分发挥了 AMOLED E4 旗舰屏的能力，在屏幕显示视觉效果方面还是可圈可点的。

三：性能测试：玩游戏体验很稳

作为面向高性能市场的硬核型手机，强大的性能是 realms 真我 GT Neo2 必须具备的特质，特别是在面对游戏场景时的性能表现，更受其目标消费群体的关注。

在这方面，realms 真我 GT Neo2 首先搭载了今年口碑最佳的高通骁龙 870 旗舰处理器，该处理器采用 7nm EUV 制程工艺打造，CPU 采用 1+3+4 的旗舰级三丛架构设计，由 1 颗 3.2GHz 超大核、3 颗 2.42GHz 大核和 4 颗 1.8GHz 小核构成。骁龙 870 拥有几近完美的能耗比，从而带来更出色的体验，相比上一代高通骁龙 865 处理器，CPU 性能提升 10%。

同时，骁龙 870 搭载的 Adreno 650 GPU，主频达到 670MHz，提升 14%，综合性能提升 10%，也非常强悍。

此外，IT之家手上这款 realms 真我 GT Neo2 还搭载了 512GB 的 UFS3.1 存储以及 12GB 的内存，具有强大的读写性能，并且我真我 GT Neo2 的 UFS3.1 增加了一种新的低功耗状态，降低 UFS 的工作压力和减少对稳压器的唤醒来达到降低功耗的目的，延长设备的电池续航时间。

实际测试时，IT之家先用《GeekBench5》对真我 GT Neo2 进行跑分测试，测得其单核成绩为 1017 分，多核成绩 2634 分，这个成绩整体来说是很不错的。

接着，小编使用《王者荣耀》对真我 GT Neo2 进行游戏性能表现测试，测试时游戏的各项画质选项都调到最高，并且打开 realme 真我 GT Neo2 独家的 GT Mode 2.0 模式。开启该模式后，骁龙 870 处理器能够持续保持高性能，GT 模式持久稳定的畅享游戏高帧率，并且在操控感、跟手性、音效等方面进行了优化，带来全方位的极致体验。

同时，GT Mode 2.0 模式相比 1.0，有了更加酷炫的启动动画，更有了全新独立设置界面，在设置界面用户可以看到 CPU 和 GPU 的负载情况，以及设置是否自动退出 GT 模式等等。

在 GT Mode 2.0 模式下，IT之家进行了大概 30 分钟的游戏，结果测得真我 GT Neo2 的平均帧率能达到 89.88fps，最大帧率可达到 93fps，也就是能始终保持在满帧的水平。从下面的帧率统计图也能看出，整个游玩过程非常流畅、平稳。

虽然游戏时间长达 30 分钟，但真我 GT Neo2 丝毫没有受到影响，能够持续保持稳定的帧率输出。另外，整个游戏过程处理器的性能负荷率平均为 31.43%，最高为 61.07%，可见真我 GT Neo2 的性能在此基础上还有挖掘空间，并没有用尽全力，这也让我对真我 GT Neo2 的性能潜力更加充满期待。

同时，游戏过程中，真我 GT Neo2 机身温度控制也非常好，玩的时候手上几乎感觉不到发热，机身表面散热也比较均匀。

接着，IT之家用《原神》这款游戏进行测试。众所周知，《原神》在移动端游戏中是性能杀手一类的存在，很多高端旗舰手机面对它都很难获得非常流畅的运行效果。

IT之家在真我 GT Neo2 手机上开启《原神》全高画质，并同样开启了 GT Mode 2.0 模式。进行游戏 15 分钟，测得 realme 真我 GT Neo2 的运行游戏时的平均帧率达到了 49.06fps，最高帧率为 61fps。低帧率主要出现在激烈对战、画面中需要快速渲染动态特效的时候，此外整体上都能保证 60fps 左右的帧率，整个游戏过程是比较流畅的，能做到这一点，相当不容易。

开启 GT Mode 2.0 模式后，真我 GT Neo2 畅玩《原神》的同时，机身的温度释放也明显比之前玩《王者荣耀》更狂野一些，手机拿在手里能感受到热流在不断传递出来，只是还没到烫手的地步。

综合来说，真我 GT Neo2 的性能是足以应对市面上绝大多数主流手机游戏的，并且能够让玩家获得相当不错的体验。

最后特别值得一说的是真我 GT Neo2 的温控表现，IT之家在用游戏测试真我 GT Neo2 时，能感觉到这款手机的一个重要特点是发热比较均匀，玩的时候不会觉得某个地方特别烫手，手感比较舒适。而这背后主要得益于真我 GT Neo2 金刚石冰芯散热系统。

真我 GT Neo2 金刚石冰芯散热系统有石墨片,VC, 金刚石凝胶，铜箔（上层），凝胶，硅胶片，铜箔（下层），石墨烯组成的八层立体散热结构，总散热面积高达 17932.511mm²，正是这样的散热技术，保证了玩家玩游戏时的基本手感体验。

四、拍照表现：动态范围出色，玩法齐全

realme 真我 GT Neo2 拥有三枚后置摄像头，分别为 6400 万像素的广角主摄像头，F1.8 光圈，1/1.72 英寸大底；800 万像素 119° 超广角镜头以及 200 万像素 4cm 微距镜头，F2.3 光圈，三枚摄像头功能齐全，基本上可以满足年轻用户的拍摄需求。

接下来我们看看 realme 真我 GT Neo2 的实际拍摄效果。首先是日间的拍照效果，虽然小编拍摄样张那天是阴天，但光线还是比较充足的，从实际成片的效果来看，真我 GT Neo2 也做到了充足的曝光，照片画面明亮清丽，色彩呈现取的是偏浓艳的范儿，看起来比较讨好眼球。

放大照片，可以看到远处二楼墙面瓷砖上的泥渍，橱窗广告海报上的文字也比较清晰，可见 realme 真我 GT Neo2 的拍照解析力也是不错的。

换一个场景我们来考察真我 GT Neo2 的超广角拍摄效果。首先用广角主摄拍一张，在这种轻微逆光的场景下，真我 GT Neo2 依然表现出很好的 HDR 效果，并且色彩艳丽，细节清晰。

切换到超广角模式拍摄一张，可以看到视野的确大了许多，整体拍照效果和广角模式下相比差别不是太大，只是在暗部亮度和动态范围上稍有不及。但是超广角模式拍摄的照片让这台机车看起来更高大、更有压迫感，拍出了比广角模式更好的画面语言。

同时真我 GT Neo2 超广角照片对画面畸变控制得也比较好，画面边缘的建筑线条依然是直的，并没有明显的扭曲。

下面这个场景是绝对的大逆光环境，考验真我 GT Neo2 的 HDR 效果。从成片来看还是很不错的，高光的太阳被很好地控制成一个“光球”，周围天空的云层细节被保留了下来，而近处的绿草、远处大背光的建筑细节，都有不错的细节品质，真我 GT Neo2 在动态范围方面的确不俗。

真我 GT Neo2 还支持超级微距的拍摄，在 200 万像素 4cm 微距镜头的加持下，可以拍到物体的细节。例如下面这张，超级微距镜头可以将绿叶在阳光下的叶脉细节拍出来，从而产生独特的视觉效果。

另外，真我 GT Neo2 还有一项比较有趣的拍照功能，叫做 DIS 超清抓拍，它可以通过双击音量键快速启动，然后进行快速变焦。爱玩的年轻人在街上看到有趣的景象，经常会喜欢拍下来分享到社交网络，如果这些景象稍纵即逝，就可以利用 DIS 超清抓拍进行快速拍照。

通过 DIS 超清抓拍技术，即使在拍照时你的手还没完全稳定，有抖动的情况下，也可以拍摄出清晰的照片，极大提升成片率。这对于街头抓拍很有用。

在测试时，小编可以让取景画面出现一些抖动，然后按下快门，如下，DIS 超清抓拍模式下，真我 GT Neo2 依旧拍出了清晰的照片。

Gif

此外，realme 还联合著名模拟胶片拍照软件 Nomo, 共同调制一套专属 realme 的街拍滤镜，都在 DIS 超清抓拍模式下，可以帮大家拍出独特且具有强烈风格的色彩的照片。

接着我们来看真我 GT Neo2 夜间的拍照效果。如下面这张，灯火通明的广场上，真我 GT Neo2 的样张首先曝光充足，同时画面的暗部、天空都没有什么噪点，纯净度不错。其次，色彩明艳，没有因为是晚上而出现画质劣化的情况，整体素质还是比较高的。

如果你想拍出更多的细节，则可以选择夜间模式。在夜间模式下，真我 GT Neo2 则将夜空的云层、海边的围栏等信息都呈现了出来，照片整体亮度也提升了一个档次，同时仍然有很好的纯净度。

总体来说，虽然是一款主打性能和游戏体验的产品，但真我 GT Neo2 的影像力表现还是超出IT之家预期的，年轻的小伙伴们发挥创意，使用这款手机也能拍出非常出色的摄影作品。

更多真我 GT Neo2 的拍照样张欣赏：

五、系统功能体验

realme 真我 GT Neo2 运行的是基于 Android 11 的 realme UI 2.0 系统，这套系统活泼美观，色彩元素丰富，很契合年轻用户丰富多彩的生活。

同时 realme UI 2.0 提供了丰富的自定义能力，例如拥有主题色引擎，内置 5 大色系和 10 项单色，大家可以随心情更改色彩。

此外还有系统图标、指纹样式、息屏样式、通知中心等各种可以个性化定制的选项，对于喜欢个性、热爱不同的年轻消费者来说，可以根据自己的喜好定制出属于自己的系统外观风格。

作为以硬核游戏体验见长的手机，realme 真我 GT Neo2 搭载的 realme UI 2.0 系统自然也在游戏体验方面有独特的优化。首先 realme UI 2.0 搭载了 HyperBoost 3.0 全速电竞模式。

在 Hyper Boost 2.0 的基础上，Hyper Boost 3.0 针对用户反馈最多的游戏发热，耗电快等场景问题进行了优化。在不影响整体表现的前提下，让 CPU 资源利用效率最高提升了 30%。

此外，Hyper Boost 3.0 还向第三方游戏开放了温度调控的接口，允许游戏和应用在手机过热时主动降低对系统资源的需求，适度降温，保证游戏流畅运行。同时还引入了 HyperBoost、Frame Boost、Touch Boost 等技术来保证玩家流畅的游戏体验。

除了 HyperBoost 3.0，realme 真我 GT Neo2 还有自己的游戏空间，支持 RAM 智能分配，和手机性能的动态调节，为手机提供超强的游戏性能。更能开启勿扰模式屏蔽通知，让游戏体验更加专注沉浸。

还有一项比较有趣的功能是闪回键，它可以让你在游戏复活等待和跳伞等待期间，从游戏应用中退出来，回复一些重要的信息，刷一会儿淘宝等。复活的倒计时信息会以一个悬浮小窗口的方式在手机当前界面显示，当倒计时即将截止时，你就可以直接通过闪回键直接切换回到游戏场景中。

在游戏空间中，realme UI 2.0 还引入了游戏滤镜的功能，可以为游戏画面渲染出不同的风格，如果你看腻了万年不变的游戏画面，不妨加个滤镜，可以大大提升玩游戏的新鲜感。

六、充电和续航

电池方面，realme 真我 GT Neo2 采用了 5000mAh 超大容量的电池，这让这款手机成为目前拥有最大电池的骁龙 870 旗舰。

不过虽然电池容量很大，但真我 GT Neo2 支持 65W 低压大电流超级闪充，可以实现快速充电。IT之家实测电量从 0% 充满到 100% 只需要 37 分钟，对于 5000mAh 电量来说是相当快速的。

续航方面，在 5000mAh 大容量电池的加持下，真我 GT Neo2 也有很出色的表现，IT之家在测试时用这款手机玩《王者荣耀》40 分钟，只耗电 11%，日常正常使用强度下，坚持一天是没有问题的。

七、总结

在第一代 realme 真我 GT Neo 的市场探索上，全新的真我 GT Neo2 是一款定位更明确、性能更突出的产品，全能、稳妥的游戏体验是它最关键的武器，为热爱潮玩的年轻用户服务则是它的核心，在这个方向上，真我 GT Neo2 做得很纯粹，就是要在有限的中高端旗舰市场空间中，争得一席之地。

基于此定位，要回答 realme 真我 GT Neo2 是否值得买也就容易多了，如果你爱游戏、爱潮玩，看重性能，不需要很多无关的特性加成，那么真我 GT Neo2 会是你最好的选择之一。或者如果你只是想要一个高端一些，同时性价比也不错的手机，真我 GT Neo2 也会很适合你。若非如此，在需求划分已经非常精细的智能手机市场中，你显然还有更好的选择。