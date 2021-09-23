一加公布 ColorOS 12 具体升级计划：9R 将于 2022 年 1 月份公测

IT之家 9 月 23 日消息 ColorOS 12 近日正式发布，一加手机也公布了升级公测计划，一加 9 与 一加 9 Pro 将率先公测。

今日，一加手机 COO 刘丰硕公布了 ColorOS 12 的具体升级计划：

1、9R 的公测时间，预计是在 2022 年 1 月份，并且是基于 Android 12 的版本。

2、 由于氢 OS 11 升 ColorOS 12 增加的数据兼容难度和工作量巨大，为了用户关键数据可以尽量保留，以及最方便的 OTA 方式升级，8 系列，7 系列手机的 ColorOS 12 升级会需要的时间长一点，但是官方之前公布的 ColorOS 12 升级时间会兑现。

3、ColorOS 大版本升级计划除了发布会公布年度计划外还会每月底刷新公布更精确的计划：每个月底刷新下个月版本时间到日，每季度底刷新下个季度公测版时间到月。例如今年 12 月底会公布 2022 年 Q1 适配的机型，精确到月，其中 1 月的精确到日。(ColorOS11 国内发布会和月度刷新公布的升级计划全部达成，其中 7 款机型提前)

4、ColorOS 升级公测是升级新版 OS 正式版的公开测试版本，只要列入升级公测计划，升级到 ColorOS 12 公测版后，官方后续将为用户 OTA 推送正式版。

IT之家了解到，刘丰硕表示，在今年一加部分机型正式搭载 ColorOS 后，一加内部仍在不断磨合，未来团队间配合还有非常大的优化空间。接下来将进一步优化基于 ColorOS 版本的升级效率，提供更合理的升级节奏，以期待能给大家带来更高质量更美好的系统体验。