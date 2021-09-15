6999~8999 元，华硕推出灵耀 Pro14/16：4K OLED HDR 梦幻屏

IT之家 9 月 15 日消息 华硕今日推出了多款产品，例如灵耀 Pro16 和 Pro14 高性能游戏轻薄本。

灵耀 Pro 主要卖点是顶级 OLED 屏、RTX 30 系列显卡、AMD 标压处理器，现代化的外观以及 DialPad 虚拟旋钮操作。

华硕与三星堆博物馆文创联合，推出了这款搭载于 Pro 16 上的 4K OLED HDR 100% DCI-P3 联名版梦幻屏，除此之外还有 AMD 标压锐龙 9 处理器以及 RTX 独显和独一无二的虚拟旋钮。



据悉，华硕 灵耀 Pro 提供采用三面铝合金材质的零度黑、采用独特织纹漆涂层的流星白版本，还有全球限量亮舞镭雕设计数码紫版本，数码紫版本还配有 RGB 氛围灯。

IT之家了解到，灵耀 Pro16 搭载锐龙 9 5900HX 标压处理器，RTX 3050 Ti 独显，2.5K 120Hz 屏 + 16GB+512GB 版本首发价 7999 元，4K OLED 屏版本首发价 8999 元。

华硕灵耀 Pro 14 搭载 16+512GB，RTX 3050 ，2.8K OLED 90Hz 屏幕，锐龙 7 5800H 版首发价 6999 元，锐龙 9 5900HX 版首发价 7699 元。

灵耀 Pro14 搭配标压处理器加 RTX 3050 独显，配备 512GB NVMe PCle 固态硬盘和 16GB 内存，单机重约 1.45kg，薄至 16.9mm，搭载 63 瓦时电池以及 120W 快充，定位为多场景应用的游戏性能轻薄创作本。

灵耀 Pro16 的 CPU 性能释放高达 54W，拥有 80W + 的整机散热能力，还有 RTX 3050Ti 独显，电池达 93 瓦时，续航更强。