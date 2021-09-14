友达：液晶电视面板价格跌至现金成本水平的可能性很小

友达董事长彭双浪表示，液晶电视面板价格跌至现金成本水平的可能性很小，而在产业结构不断变化、财务实力日益强劲的背景下，中国台湾地区的面板制造商目前对本轮价格下跌的抵抗力大大增强。

digitimes 报道指出，自 8 月下旬以来，液晶电视面板价格大幅下跌，市场研究人员预测 9 月单价将环比下降 10-15 美元，且下降趋势至少会持续到 2021 年底。

但彭双浪近日在接受 digitimes 采访时指出，液晶电视面板经历了持续时间最长、幅度最大的涨价，目前市场机制驱动的价格调整确实是一个良好的发展，整个市场将变得更健康。他补充说，面板价格很难一路上涨或下跌，需要进行适当调整，使价格回到正常轨道。

彭双浪称港口拥堵、集装箱堵塞和运输成本大幅增加导致了近期液晶电视面板价格暴跌，这些因素也阻止了电视供应商大量采购面板和其他组件。“亚洲和美洲地区的运费价格上涨了近 5 倍，这对任何企业来说都是一个沉重的成本压力，更不用说这些货物可能无法在年底购物旺季前到达。”彭双浪说道。

另外，彭双浪指出由于面板价格持续下跌，电视客户已放缓订单步伐，以免遭受库存价格损失。这反过来又导致了恶性循环，使电视面板价格进一步下跌。目前的价格下跌主要发生在小尺寸和商品电视面板上，它们的价格通常先涨后跌。相比之下，大尺寸和定制高端面板的价格变化速度较慢。