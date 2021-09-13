中国厂商奋起紧追，韩国呼吁将 OLED 纳入战略技术领域

在全球液晶（LCD）面板市场中，中国凭借产能和价格优势在与韩国厂商的竞争中胜出。尽管韩国目前在 OLED 面板市场处于领先地位，但鉴于中国面板厂商的不断赶超，韩国也开始紧张起来。

据韩国时报报道，韩国显示面板制造商担心，他们可能会失去在 OLED 技术上的竞争优势，这是在 LCD 领域曾发生过的状况。目前，中国面板制造商占据全球近 6 成 LCD 市场，主要公司包括京东方、TCL 华星、维信诺等。韩国三星和 LG 都在密切关注 LCD 市场动态，以寻找退出市场的最佳时机。

相比于 LCD，OLED 技术优势更强。市场研究人员预测，中国公司将迅速扩大应用于智能手机的中小尺寸 OLED 的市场份额。

据 Omdia 称，预计明年中国公司将占全球智能手机 OLED 面板市场 27% 的份额，高于今年的 15%。三星显示目前主导中小尺寸 OLED 面板市场，但其市场份额预计将从今年的 77% 降至明年的 65%。

报道指出，在政府大力支持下，中国面板制造商短短几年内在 LCD 领域实现赶超，而随着中国政府继续推进 OLED 显示行业发展，中国竞争对手主导市场可能只需要几年时间。

一位业内人士指出，“韩国和中国公司在小尺寸 OLED 面板上的技术差距已显著缩小。”

该人士还称，“用于电视的大尺寸 OLED 面板，我们预计中国企业的技术要落后三到四年，但他们可以在一年甚至更短的时间内赶上。”

韩媒指出，中国多年来通过高薪聘请韩国显示行业的关键人才，来获取技术。另外，中国面板制造商在产线建设上还会从国家和当地政府获得高达 70% 的资金支持。因此，韩国国内面板制造商呼吁，将 OLED 显示技术纳入战略技术领域，以此获得国家层面的支持。