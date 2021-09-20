北京全面排查出租房违规，制止电动车进屋充电

9 月 20 日消息，北京市住建委 9 月 20 日发布《关于进一步加强物业管理区域电动自行车充电管理的紧急通知》，要求各物业公司立即组织开展物业管理区域内公共区域电动自行车违规充电检查。

北京房地产中介行业协会官方微信公众号今日发布消息称，为预防电动车火灾，加强出租房屋停放电动车和充电管理，请各住房租赁企业自即日起全面排查本机构出租房屋，及时制止承租人在房间内停放电动车和充电行为；承租人不听劝阻的，应当及时向属地居委会、村委会报告。

今日下午，北京消防通报一起电动自行车锂电池屋内充电发生火灾的消息，并披露电动自行车安全使用指南：

1、强化源头安全

购买电动自行车及电池时，要通过正规渠道购买。切不可贪图便宜，购买“三无”产品。

2、注意停放、充电安全

停放和充电应在室外充电场所（充电桩或充电柜），严禁在楼内公共区域停放和充电，不私拉电线“飞线”充电；充电器必须使用与之匹配的原装充电器。

3、及时更换旧电池

避免电池“超期服役”，电池续航里程明显下降，应及时更换新电池，切不可贪图省钱，“带病”运转。

4、不改装、不混用

不擅自改装电动自行车和电池；如需更换电池，应到原购买场所购置原装电池。

据北京市消防救援总队通报，9 月 20 日 3 时 21 分，北京市 119 指挥中心接到通州区玉桥街道幸福艺居小区 6 号楼 4 单元 3 层户内起火的报警。接警后，119 指挥中心立即调集力量前往处置。火灾扑救过程中，共在楼内营救疏散出 10 余名群众。火灾造成 5 人死亡。经初步调查，火灾系 3 层租户将电动自行车锂电池带入户内充电，充电过程中电池发生爆炸起火，具体原因仍在调查中。