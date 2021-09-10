比亚迪电子：为 vivo X70 系列提供玻璃后盖、金属中框、塑胶中框等

IT之家 9 月 10 日消息 昨晚全新 vivo X70 系列正式发布，包含了 X70、X70 Pro、X70 Pro + 三款机型，采用自研专业影像芯片 V1，在计算摄影方面实现重大升级。

X70 和 X70 Pro 拥有至黑、独白、星云三款配色，全新萤石 AG 工艺，光泽动人。据比亚迪电子公众号消息，作为全球唯一一家能够大规模提供精密金属、玻璃、陶瓷、塑胶等全系结构件及智能制造解决方案的公司，比亚迪电子为 vivo X70 系列提供了玻璃后盖、金属中框、塑胶中框、陶瓷摄像头装饰片等一站式打包服务。

▲ 陶瓷摄像头装饰片

vivo X70 系列首次采用 3D 玻璃后盖萤石蚀刻工艺。萤石蚀刻较普通蚀刻更加闪耀，但难度大，良率低，如何在 3D 玻璃上进行萤石蚀刻并确保品质、凸显效果？这对精密制造能力和工艺解决方案提出了更高的要求，比亚迪电子称，技术团队与客户一起攻坚研发，历经数月探索、改善，不断调整工艺参数，反复打样确认，最终打造出光泽出色、良率稳定、客户满意的又一后盖精品。乍看具有磨砂的颗粒感和粗狂感，上手却细腻光滑，光线照射下，闪烁像满天星星一样的金黄色颗粒。

值得一提的是，由于 vivo X70 Pro 首次导入红外遥控功能，手机变身万能遥控器，与国内外品牌家居设备智慧互联，因此，在外观设计上对间隙及尺寸公差要求严格，比亚迪电子在中框上首次采用红外灯点胶工艺，并与客户一起研发攻克平面度难题，圆满实现了产品红外功能；黑色中框模仿黑曜石光感，经过多次调色造型，最终配合玻璃后盖装配，浑然一体，尽显光泽。

vivo X70 系列售价 3699 元起，现已开启预售，其中 vivo X70 Pro/Pro + 9 月 17 号开售，vivo X70 9 月 30 号开售。