供应链：苹果首款 AR 设备售价超 2000 美元，定位商用，2022 年下半年开售

IT之家 9 月 23 日消息 据 DigiTimes 的一份报告，供应链透露，苹果首款 AR 头戴装置，已经完成 P2（第二阶段原型机测试），预计 2022 年第 2 季量产，下半年有望问世。

供应链透露，苹果 AR 头戴装置已有 1 款完成 P2，将进入 EVT（工程验证测试）阶段，再进入量产，预计 2022 年下半有望上市。供应链指出，苹果 AR 头戴式装置规划 2 产品，一款为高端机型，定位为商用产品，内含镜头与激光传感器，重量约 100~110 克，采用 5 纳米制程芯片，然而仍需通过蓝牙连线至 iPhone 搭配使用，镜框部分将采用高强度轻量化含有微量稀土元素的镁合金材料。

业界推测，由于其采用的零组件及初期规模量成本相对较高，售价可能会拉升至 2000 美元以上，因此苹果将其定位为工业用产品，年出货规模预估为 200 万~250 万台，至于另一款针对大众的 AR 产品，目前设计尚未定案，预估量产上市时间将会在 2023 年以后。

IT之家了解到，从 2017 年起开发迄今，苹果 AR 头显的设计经过无数变更，原供应链传在 2021 年第 1 季完成 P2，如今拖到第 3 季才完成，供应链指出，原本苹果 AR 头显毫无动静，第 3 季进度突然加快。苹果逐一收敛设计，剔除部分功能与方案，企图在现有技术、量产与期望中间，抓出平衡点，据悉，苹果对该产品仍未满意，包括散热、重量及电池续航等，然此时 P2 结束，也意味 2022 下半年上市有望。