月月上新，realme 多款机型入网工信部

IT之家 9 月 23 日消息 realme 昨日推出了真我 GT Neo2，新机采用金刚石冰芯散热系统、骁龙 870+5000mAh+65W、120Hz 三星 E4 屏、黑薄荷潮玩设计。

现有网友发现，realme 近期还有多款机型通过了工信部入网审核，型号分别为 RMX3357、RMX3461、RMX3463。

RMX3357

该机搭载 3GHz 8 核芯片，采用 6.43 英寸 FHD+ AMOLED 直屏，运行安卓 11，后置 64MP+8MP+2MP 三摄，前置 16MP 镜头，提供 8/12GB 运存和 128/256GB 机身存储，拥有黑色、白色两种版本，双 2200mAh 电池，机身尺寸 158.5×73.3×8.4mm，重 186 克。

RMX3461

该机搭载 2.4GHz 8 核芯片，采用 6.59 英寸 FHD+ LCD 直屏，运行安卓 11，后置 48MP+2MP+2MP 三摄，前置 16MP 镜头，提供 6/8/12GB 运存和 128/256/512GB 机身存储，拥有暗蓝、极光紫两种版本，4880mAh 电池，侧边指纹电源二合一，机身尺寸 164.4×75.8×8.5mm，重 199 克。

RMX3463

该机除外观外几乎与 RMX3461 完全相同，但考虑到厂商不会用机型区分配色，预计是后者的特殊版本或定制机型。

IT之家暂时还无法得知上述机型更多信息，预计 realme 将在近期或下个月官宣。