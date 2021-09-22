特斯拉马斯克为什么没能把电动汽车打造成“下一个 iPhone”

北京时间 9 月 22 日晚间消息，据报道，许多人曾预测，电动汽车将遵循智能手机的发展轨迹。但事实上，缺乏多样性和便利性让消费者而却步。据预计，电动汽车的销量可能需要十年甚至更长的时间，才能超过汽油动力车。

当苹果公司在 2014 年开始研发电动汽车时，似乎证实了“电动汽车将取代智能手机成为下一项改变世界的技术”的说法。正如苹果高管杰夫・威廉姆斯（Jeff Williams）在 2015 年所说的那样，“汽车是终极移动设备。”

但七年的时间过去了，我们仍然没有看到苹果汽车。有媒体报道称，苹果汽车最早可能要到 2024 年才能上市。与此同时，电动汽车仍只占美国新车销量的一小部分。

多年来，许多汽车业观察人士一直预测，电动汽车革命即将到来，福特汽车和通用汽车如果不能摆脱内燃机，就有可能成为“下一个诺基亚”。在美国，智能手机的普及率从 17% 上升到 75%，仅用了 5 年时间。一些人预测，电动汽车可能会遵循类似的发展轨迹。

一旦电池成本下降，电动汽车变得更便宜，其优势是显而易见的，包括更多的存储空间，更快的加速，甚至还能在家里“加油”（充电）。

2017 年，国际货币基金组织（IMF）一篇工作论文的作者们写道：“在拥有电动汽车和传统汽车之间做出的选择，类似于从普通手机（传统功能型手机）切换到智能手机，后者的转变速度相当快。随着电动汽车价格向传统汽车看齐，，这种转变可能会很快发生。”

但是，到了 2020 年，电动汽车仅占美国消费者汽车销量的 2%。而汽车行业的局外人，从科技公司到电动汽车导向的初创公司，到目前为止还未能复制特斯拉的成功。虽然电动汽车几乎肯定是汽车业的未来，但它似乎还没有准备好被迅速接管。

电动汽车没有像智能手机那样流行起来，原因有很多：电动汽车比汽油动力的同类产品更贵；经销商可能不会大举销售电动汽车，因为它们可能不会带来那么多的服务收入；与手机相比，消费者使用电动汽车的时间要更长（更换周期长）。

但最大的问题归结为两个主要问题：缺乏多样性和缺乏便利性。到目前为止，汽车制造商还没有在该行业最受欢迎的两个细分市场，SUV 和皮卡车，为消费者提供许多负担得起的电动选择。

业内人士罗伦・麦克唐纳（Loren McDonald）称：“目前还没有满足市场需求的、有吸引力的电动汽车供应。”

虽然大多数充电都可以在家里进行，但是，在路上给电动汽车充电，要比给内燃车加满汽油要麻烦许多。美国的充电网络相对较小（总共约 3.2 万个充电站，而加油站超过 15 万个），而且在美国一些地区，充电站之间的距离过大。即使你的路线沿途有充电站，最常见的一种充电器也需要三个多小时才能将耗尽的电池充满。

Loup Ventures 执行合伙人吉恩・蒙斯特（Gene Munster）对此表示：“智能手机不涉及续航里程的问题，也没有基础设施方面的问题。”

当前，各家公司正在努力解决产品选择和充电网络的问题。但专家预测，即便如此，至少要到本世纪 30 年代，甚至更长时间，电动汽车才能占到新消费汽车销量的一半以上。

到那个时候，今天的汽车巨头不太可能像诺基亚和黑莓那样，被苹果和三星取代。目前，似乎没有一家（美国）科技公司即将发布一款电动汽车，特斯拉是唯一家在 1930 年之后成立、又生产了大量电动汽车的美国汽车制造商。