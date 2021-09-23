云原生首超 Linux 成最热门开源技术，92% 公司表示开源人才留不住

今年最热门的开源技术是什么？

Linux 基金会亲自告诉你，不是 Linux，而是云原生技术。

近日，Linux 基金会联合在线课程平台 edX 发布了《2021 年度开源工作岗位报告》。

这份长达 29 页的报告，收集了全球 200 多名招聘经理和 750 名开源专业人员的观点。

云原生技术受追捧

报告指出，今年云原生技术首次超过 Linux 跃升当下最热门开源技术。

48% 的开源专业人员说云和容器技术存在高需求。41% 的招聘经理表示，拥有开放云技术经验对候选人的招聘结果影响最大。

Linux 排名第二，紧随其后的是网络技术和安全。这些技术领域受到重视，依旧和云脱不了干系。

云在很大程度上要依赖基础设施技术，其中就包括 Linux 和网络。而 DevOps 和安全实践，也被整合到了云环境的管理中。

Linux 基金会提醒道：

至少要有基本的 Linux 技能，才能充分部署和维护一个强大的云基础设施。

言下之意，云计算人才想当好，流畅的 Linux 技能少不了。

云原生技术受追捧，就业市场上是这样，程序员这里也是如此。

Kubernetes 是一个被所有云平台供应商同时支持的业界标准的分布式应用平台。

过去一年，Kubernetes 这个词在社交媒体上出现了超过 14 万 8 千次。过去三年，Kubernetes 代码贡献者的力量一直在持续增长。

Linux 基金会还透露，参加 Kubernetes 开发者认证考试的人数，2020 年上半年是 2019 年同期的 4 倍。在 2021 年上半年，这个数字又增加了 43%。

短短三年，对 Kubernetes 认证的需求增加了 455%。

紧俏的开源人才

这份报告还指出，新冠疫情加速企业数字化转型，导致企业对开源技术的使用加大。

对几乎所有（97%）招聘经理而言，雇佣开源人才都变成了一个优先事项。

同时，报告发现有“证”的开源人才更吃香。88% 的招聘经理表示，优先雇用获得官方证书的开源专业人员。

三年间，抱有这种倾向的招聘经理人数增加了 87%。

招聘经理的这种考虑与开源技术本身的快速变化有关。经过认证的专业人员更有可能熟悉最新的技术进步。

而且不仅是需求越来越大，开源人才还越来越留不住。

今年，只有 8% 的雇主说他们在留住开源人才方面没有困难。

为了留住开源人才，39% 的公司给予开源人才的加薪幅度高于其他业务人员。

除了金钱激励，为开源人才提供培训机会也正在成为吸引他们留下来的重要方式。

66% 的开发者认为他们工作中需要接受更多的培训。92% 的招聘经理报告，雇员会向他们反馈这一要求。

此外，允许并鼓励开发者在工作时间内参与开源软件社区，往往更能招募并留住他们。

原因在于，在职业发展和社会声誉方面，开源项目对开发者充满了吸引力。

58% 的专业人员报告，开源领域的工作经验让他们更容易找到工作。54% 的专业人员对开源领域充满热情，对他们而言，开源不仅仅是一份职业。

参考链接：

https://www.linuxfoundation.org/resources/publications/open-source-jobs-report-2021/