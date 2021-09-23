大疆 9 月 24 日开启服务季：无人机免费保养，维修服务费全免

IT之家 9 月 23 日消息 今日大疆宣布开启回馈活动，9 月 24 日起提供无人机免费保养、维修免服务费等多项优惠。具体来看，9 月 24 日至 10 月 15 日期间，消费级无人机用户，领取保养激活码可以立享免费保养服务。保养码的申请时间截止到 10 月 3 日，用户需要将无人机寄回至深圳，服务时间需要 3-5 个工作日

保养项目包含清洁检测、升级校准、桨叶等易损部件的更换，覆盖大疆 Air、Mini 系列以及精灵、御系列的多款无人机，以下为详情：

大疆的第二项活动是免服务费。9 月 24 日至 10 月 15 日期间，所有消费级无人机仅收取维修配件费，服务费全免。此外，大疆还提供电池更换服务，如果消费级无人机的电池出现故障/损坏，经过检测后，最低可以以市场价的 20% 置换同款特惠电池。该活动目前仅支持 DJI FPV、御 Mavic 2 系列、御 Mavic Mini、御 Mavic Air 2、DJI Mini 2。

IT之家了解到，大疆在活动期间，还提供意外飞丢指导服务，拨打热线 400-700-0303 按“9”即可进入飞丢专线。若无法找回，大疆还提供 5 折购买同款特惠无人机的优惠。

此外，活动期间使用大疆 DJI Care 随心换/随心续享极速换新服务，最高可省 360 元置换费。详细信息可到大疆官方微信公众号获取。