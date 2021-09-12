零零科技 Falcon 猎鹰双旋翼无人机发售：续航 50 分钟，7999 元

IT之家 9 月 12 日消息 零零科技于 9 月 9 日发布了首款“双旋翼”无人机 Falcon 猎鹰。这款无人机采用独特的 V 型双臂设计，仅需两个旋翼即可稳定飞行。这种设计有利于减小风阻以及能耗，可实现最高 50 分钟的续航时间。

零零 Falcon 猎鹰无人机早在 2019 年便正式发布，目前已经开售，价格为 7999 元。这款产品的悬臂可以折叠收纳，旋翼支持前后转动。产品采用了自研的舵面倾转技术和非线性动力模型设计及控制算法，特殊的桨叶设计同时能够降低噪声。

影像方面，产品搭载三轴机械增稳云台，配备 1/2.3 英寸 1200 万像素传感器，支持 4K/30fps 视频录制，以及 4000 X 3000 分辨率照片拍摄。无人机前方具有视觉避障系统，可以实时检测障碍物。官方表示，该产品支持 GPS + GLONASS 定位，图传频率 2.54GHz，最大控制距离达 7 公里。

性能方面，无人机整机重量 760g，可抗 5 级风。机身搭载 8GB 内置存储，最高支持 256GB microSD 卡。无人机搭载 4500mAh 电池，电压 15.4V，能量可达 69.3Wh。电池支持 56W 快充。

功能方面，Falcon 无人机支持智能跟拍、经典运镜等特性，可以让用户轻松拍摄大片效果。

IT之家了解到，目前零零 Falcon 猎鹰无人机仅支持在其官方商城进行 订购，标准版售价 7999 元，套装版售价 9699 元。官方同时发布了 ZZ Care 保险服务，售价 899 元，可以在一年内提供两次维修服务。零零科技官网：点击打开