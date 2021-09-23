希捷宣布开发第二代 HAMR 技术，助力机械硬盘突破 30TB

IT之家 9 月 23 日消息 希捷目前已经推出采用 HAMR 热辅助磁记录技术的机械硬盘，容量达到 20TB，2020 年 12 月便已经出货给大客户。根据外媒 TomsHardware 消息，希捷 CFOGianluca Romano, 在花旗银行举办的全球技术会议上宣布，希捷正在开发采用第二代 HAMR 技术的机械硬盘，其容量可以提升至 30TB。

Gianluca Romano 没有公布这种硬盘的具体发布日期，但是根据此前消息，希捷计划在 2025 年推出 50TB 的 HDD。早在 2020 年 11 月，希捷也表示 20TB HAMR HDD 之后，将直接推出 24TB 版本。

IT之家了解到，希捷独家的 HAMR 技术在磁头附近有一个小型激光二极管，可以瞬间加热磁盘表面，使得写入区域的磁颗粒更容易翻转磁性，帮助磁头进行写入。官方表示，每个单位会在一纳秒内完成加热并冷却，这项技术对整个介质的温度、稳定性或可靠性完全没有影响。

截至目前，希捷的 HAMR 机械硬盘不对外零售，消费者能够购买到的最大容量为 18TB。但是另一家硬盘制造商西部数据，近日推出了 20TB HDD，采用了板载闪存技术。

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