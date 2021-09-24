微软推送 Win 11 首个发布预览版 Build 22000.194，附 ISO 下载

IT之家 9 月 24 日消息 今日，微软向发布预览通道的用户推送了 Windows 11 首个发布预览版 Build 22000.194。

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今日推出的版本包括以下应用程序更新：截图工具、计算器和时钟。

解决了一个问题，如果您启用然后禁用对比主题，它会导致标题栏中出现伪影，在某些情况下使最小化/最大化/关闭按钮难以看到和使用。

修复了某些连接设备可能导致无法使用蓝牙的崩溃问题。

缓解了导致字幕未按预期出现在某些应用程序中的问题，尤其是日语字幕。

修复了导致某些 PC 在现代待机期间进行错误检查的问题。

缓解了在“设置”中的搜索框中输入某些第三方输入法时可能导致候选窗口呈现在屏幕上的其他位置（未附加到搜索框）和/或插入到搜索框中的字符不显示的问题。

我们修复了导致 PowerShell 创建无限数量的子目录的问题。当您使用 PowerShell Move-Item 命令将目录移动到其子目录之一时，会出现此问题。结果，音量填满，系统停止响应。