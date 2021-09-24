报告：带保护壳的苹果 iPhone 13 Pro 无法与 MagSafe Duo 充电器完全贴合

IT之家 9 月 24 日消息 苹果 9 月 15 日召开秋季新品发布会，正式发布了 iPhone 13 系列手机等新品，并将于今日（9 月 24 日）正式发售。

据 MacRumors 报道，昨日，一份研究报告指出，带保护壳的苹果 iPhone 13 Pro 没有办法完全平放在 MagSafe Duo 充电器上，引发了对充电器兼容性问题的担忧。

不过，随后的测试发现，即使 iPhone 13 Pro 没有完全平放在充电器上，其仍然可以正常充电。

该报告表示，带有保护壳的 iPhone 13 Pro 无法完全贴合的原因是其更突出的摄像头，但 iPhone 13 Pro 仍然可以正常充电，并且轻微的贴合问题对充电性能、速度没有影响。

此前，苹果表示，MagSafe Duo 充电器与 iPhone 13 系列的所有型号都兼容。

IT之家了解到，苹果在 2020 年 10 月的 iPhone 12 发布会上，正式发布了 MagSafe Duo 无线充电器，售价 1049 元。

MagSafe Duo 可为兼容的 iPhone 提供 MagSafe 磁吸充电，还能为 Apple Watch、Aripods 的无线充电盒，以及其他支持 Qi 协议的设备进行充电。