颠覆性突破：中国首次在实验室实现二氧化碳合成淀粉

IT之家 9 月 24 日消息 据中国新闻网报道，继上世纪 60 年代在世界上首次完成人工合成结晶牛胰岛素之后，中国科学家又在人工合成淀粉方面取得重大颠覆性、原创性突破 —— 首次在实验室实现二氧化碳合成淀粉。

该论文于北京时间 9 月 24 日凌晨在国际学术期刊《科学》上线发表，这项研究是由中国科学院天津工业生物技术研究所主导完成的。

据介绍，通过这项技术人工合成淀粉的速率是玉米淀粉合成速率的 8.5 倍，同时也为未来实现二氧化碳到淀粉的工业车间生产奠定了基础。

研究人员表示，淀粉是粮食最主要的成分，同时也是重要的工业原料。目前，淀粉主要由玉米等农作物通过自然光合作用固定二氧化碳生产。不依赖植物光合作用，设计人工生物系统固定二氧化碳合成淀粉，是影响世界的重大颠覆性技术。

据中科院天津工业生物所介绍，该研究团队设计了 11 步反应的非自然二氧化碳固定与人工合成淀粉新途径，采用一种类似“搭积木”的方式，利用化学催化剂将高浓度二氧化碳在高密度氢能作用下还原成碳一 (C1) 化合物，之后再通过一系列化学生物途径，进一步合成直链和支链淀粉 (Cn 化合物)。

IT之家了解到，据报道，这项成果也获中外同行专家高度评价，认为这是“典型的 0 到 1 原创性突破”。