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EAC 反作弊系统正式支持 Linux 和 Mac，Steam Deck 掌机有望迎来一大波游戏

2021/9/24 8:58:39 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 24 日消息 Valve 此前承诺将与反作弊软件制造商 EAC 和 BattlEye 合作，以确保一些受欢迎的游戏在其即将推出的基于 Linux 的游戏掌机 Steam Deck 上运行。

现在，其中一家公司已经做出了改变 ——Epic Games 今日宣布其 Easy anti-cheat（EAC）正式支持 Linux 和 Mac。不仅如此，它还专门设置了 Proton 和 Wine 兼容层，Valve 可以依靠这些兼容层将 Windows 游戏带到 Linux 平台上。

IT之家了解都，虽然开发者仍然需要专门进行兼容开发，但这意味着 Steam 上一些受欢迎的游戏理论上可以移植了，包括《Apex 英雄》《黎明杀机》和《战争雷霆》，它们都是 Steam 上排名前 25 的游戏。其他流行的 EAC 游戏包括《七日杀》《糖豆人终极淘汰赛》《黑色沙漠》《猎杀：对决》《枪火游侠》和《光环：士官长合集》等。

不过，《绝地求生》《命运 2》《彩虹六号：围攻》等游戏都是使用 BattlEye 反作弊系统，因此这些游戏还需要等 Valve 和 BattlEye 谈好了才能适配其他平台。

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关键词：Steam Deck

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