苹果 iPhone 13/13 mini 价格破发，iPhone 13 Pro 全版本都有溢价

IT之家 9 月 24 日消息 今天上午 8 点，苹果 iPhone 13 系列新机正式开售，售价 5199 元起，消费者可以通过苹果官网、官方直营店、天猫旗舰店、线下授权门店等多种渠道购买。

据每日经济新闻报道，相关人士透露，目前 iPhone 13/13 mini 已经全线破发，仅剩新配色还在坚挺原价，也就是说除了粉色版本，其他蓝色、黑色、星光及红色可能都已经跌破发行价，目前跌幅近 200 元。不同的是，更贵的 iPhone 13 Pro 系列反而价格异常稳定，全系全版本都有溢价，渠道价基本比官方价要贵上 500 元~700 元，其中最新的远峰蓝配色相比其他配色更是高出 100 元。

另据澎湃新闻报道，在上海苹果南京东路直营店门口发现，已有不少黄牛在等待收购新机，iPhone 13 Pro Max 256G 加价 100-150 元收购，512G 加价 500 元收购，但现场并未有多少消费者将手机卖给黄牛。

IT之家了解到，全新的 iPhone 13 系列依旧提供了 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 四个不同大小的版本，均采用了“小刘海”设计，面积较之前减小了 20%，屏占比得到了进一步的提升。此外，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 还搭载了自适应高刷新率显示屏。

全新的 iPhone 13 系列搭载了拥有更强劲性能的 A15 芯片，内部包含了 2 个性能核心以及 4 个能效核心，数据处理优势达到了 50%，AI 算力每秒可达 15.8 万亿次。影像方面，iPhone 13 mini 和 iPhone 13 后置双摄系统，而两款 Pro 版则多了一颗长焦镜头，具备更强的影像能力。

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