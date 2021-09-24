iPhone 13/Pro 正式发售，苹果官方解读数据迁移：支持微信聊天记录、主屏幕排列等

IT之家 9 月 24 日消息 今日，苹果 iPhone 13 系列正式发售，首批预购用户开始逐渐收到新机。针对新 iPhone 数据迁移的注意事项与迁移数据相关问题，苹果官方进行了解答。

IT之家了解到，当两台 iPhone 都运行 iOS 12.4 或更新版本系统，且新 iPhone 版本高于旧 iPhone 时，便能通过“快速开始”来迁移 iPhone。

都有哪些内容能迁移？

你的 App、微信和钉钉的聊天记录、各种文件、还有跟旧手机配对的 Apple Watch 数据，都会迁移到新 iPhone 上，连主屏幕的排列都跟原先一模一样。

蓝牙设备要重新配对吗？

像 AirPods、HomePod、Apple Watch 这些蓝牙设备，在新 iPhone 上不用重新配对，也一样能连接使用了。

钱包卡片也能迁移吗？

你钱包 App 里的会员卡、礼品卡券都会自动迁移。银行卡需要在你用同一个 Apple ID 登录新设备后重新加卡，而公交卡则需要先从旧 iPhone 上移除，然后在新设备上重新添加。

隔空传输时，手机必须靠在一起吗？

没错。在传输的过程中，请务必让两台手机始终靠近，Wi-Fi 和蓝牙也始终保持连接。

“快速开始”有系统版本要求吗？

当两台 iPhone 都运行 iOS 12.4 或更新版本系统，且新 iPhone 版本高于旧 iPhone 时，就能使用这一功能。