NASA：不怕与中国在太空领域合作或竞争，打造“商业空间站”避免“缺口”

美国太空行业官员及其顾问人士警告称，美国国家航天局（NASA）需要在国际空间站退役之前确保商业空间站能顺利接续，由此避免“空间站缺口”。

NASA 制定的近地轨道商业化战略要求，在 2030 年之前开发一个或多个商业空间站，使得 NASA 能够把目前在国际空间站上进行的研究转移到这些新设施上，之后可能在 2030 年左右让国际空间站退役。

NASA 目前正在评估多家企业提交的大约 10 到 12 份提案。上述企业一直在寻求获得多份商业低地轨道开发合同。

NASA 总部国际空间站项目主任罗宾・加滕斯在出席当地时间 9 月 21 日召开的众议院太空小组委员会听证会上表示，由国际空间站向商用空间站的转型“将使 NASA 能够将大量财政和人力资源转移到探索目标上”。

该转型包括大约两年的过渡期，NASA 将把相关研究活动从国际空间站转移到这些商业空间站上。

在听证会上，关于在商业空间站准备好之前使国际空间站退役的问题，一名证人发出了警告。

Nanoracks 公司首席执行官杰弗里・曼伯 (Jeffrey Manber) 表示：“如今，确保无缝过渡的挑战要比发射航天飞机的时间更为紧迫。我们今天对太空资产的依赖程度要大得多，而其他国家还在试图填补空白。美国没有犯错的余地，我们不能将领导权拱手让给其他国家。”

美国这里说的其他国家就特别包括中国，中国已向太空发射空间站的核心仓，未来几年内建成自己的空间站。

杰弗里・曼伯上个月称，他的公司已经失去了一位客户，该客户决定通过中国空间站来运送货物，而原先该客户有意使用国际空间站运送货物。

他说到：“我不害怕与中国合作或竞争。但我们不能让其他人认为，我们会把在低地球轨道上工作 20 多年的成果拱手让给别人。”他要求委员会众议院太空小组委员会支持上述项目，以“确保不存在空间站缺口”。

美国战略与国际研究中心航天安全项目主任托德・哈里森 (Todd Harrison) 表示，中国是美国在太空领域最大的竞争对手。他说到：“这次竞争的真正目的是看谁能建立最广泛、最强大的联盟。未来 10 年，无论哪些国家将组建太空联盟，都将为接下来的太空商业和探索设定事实上的边际。”