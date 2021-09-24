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腾讯发布国庆节假期未成年人游戏限玩通知：假期中每天限玩 1 小时

2021/9/24 17:38:34 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 24 日消息 据腾讯游戏发布，结合《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假调休安排，今年国庆节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下：

未成年人限玩：

9 月 24 日（周五）

9 月 25 日（周六）

10 月 1 日-10 月 7 日（国庆节假期）

10 月 8 日（周五）

10 月 10 日（周日）

—— 以上每日的 20 时至 21 时之间，未成年人可登录游戏。

未成年人禁玩：

9 月 26 日（周日，工作日）

9 月 27 日-9 月 30 日（周一至周四，正常工作日）

10 月 9 日（周六，工作日）

—— 以上日期，未成年人无法进入游戏体验。

IT之家获悉，8 月 30 日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，进一步严格管理措施，提出了严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间、严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录等要求。其中严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

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关键词：腾讯游戏假期

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