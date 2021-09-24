苹果 iPhone 13/Pro 系列今日正式发售，日本表参道零售店外仍有大量消费者排队

苹果公司 9 月 15 日凌晨推出的 iPhone 13 系列智能手机，今日正式发售，首批预订成功的消费者，已陆续收到了他们所预订的 iPhone 13。

同此前一样，新西兰、澳大利亚和日本的消费者，是率先收到 iPhone 13 的，已有不少消费者以图片的形式，在社交媒体上分享了他们收到 iPhone 13 的消息。

同最初几代 iPhone 上市时零售店外大量消费者排队等候不同，预订者目前普遍选择快递，到店内提货的用户也并不多，现在新 iPhone 上市时，零售店外的状况同此前已有很大不同，排长队等候的现象已难再见到。

发售当天零售店外排长队的状况很少见到，并不意味着没有，从外媒的报道来看，在苹果日本表参道零售店外，就有大量的消费者排队等候。

苹果表参道零售店，是苹果在东京的第 3 家零售店，也是在日本的第 8 家零售店，在 2014 年的 6 月 13 日正式开放，当时应库克邀请加盟苹果担任零售业务负责人的安吉拉・阿伦茨，还特地前往日本出席了零售店的开通仪式，当时阿伦茨加盟苹果不久，表参道零售店开通仪式，是她加盟苹果之后首次以苹果高管的身份出现在公众视野中。

从用户上传到社交媒体上的图片来看，苹果表参道零售店外今日早晨有大量的消费者排队等候，队伍绵延到了附近的几家店面外，好在人行道较宽，消费者的长队只占据了一部分，还有充足的空间供行人通过。

苹果表参道零售店今日有大量消费者排队，在苹果零售店中是很少见的。与表参道零售店同在东京的苹果丸之内零售，门口就并无大量消费者排队，略显冷清。而社交媒体上的信息也显示，苹果澳大利亚零售店内，也没有排长队的迹象。

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